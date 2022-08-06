映画「HiGH&LOW THE WORST X（クロス）」より、鬼邪高に襲い掛かる三校連合をフィーチャーした映像「Music Trailer～三校連合篇～」が公開された。

「Music Trailer」の第1弾となる今回の映像は、三山凌輝演じる、三校連合を束ねる瀬ノ門の頭・天下井の「上か下か。俺は上に立つ男だ」というセリフからスタート。“頂点”への執着を見せる天下井が、右腕の中本悠太演じる須嵜亮を筆頭に鎌坂高校、江罵羅商業高校の面々を引き連れ、鬼邪高に猛攻をしかける様子が映し出された。

「HiGH＆LOW THE WORST X」は、高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観をクロスオーバーさせた作品「HiGH&LOW THE WORST」の続編。9月9日に劇場公開される。

映画「HiGH＆LOW THE WORST X（クロス）」

2022年9月9日（金）公開

スタッフ

企画プロデュース：EXILE HIRO

総監督：二宮“NINO”大輔

監督：平沼紀久

アクション監督：鈴村正樹

原案・キャラクター設定：高橋ヒロシ

脚本：増本庄一郎、渡辺啓、平沼紀久

音楽：中野雄太

企画制作：HI-AX

製作著作：「HiGH&LOW」製作委員会

配給：松竹

キャスト

鬼邪高校：川村壱馬、吉野北人、佐藤流司、神尾楓珠、福山康平、龍、鈴木昂秀、うえきやサトシ、中島健、森崎ウィン、前田公輝

瀬ノ門工業高校：中本悠太（YUTA）、三山凌輝（RYOKI）、永沼伊久也、比嘉涼樹

鎌坂高校：藤原樹、岡宏明

江罵羅商業高校：長谷川慎、陣、今村謙斗

鳳仙学園：塩野瑛久、葵揚、小柳心、荒井敦史、堀夏喜、坂口涼太郎

鈴蘭男子高校：三上ヘンリー大智、板垣瑞生、時任勇気、八木勇征、木村慧人、高橋祐理

※高橋ヒロシの高ははしごだかが正式表記。

(c)2022「HiGH&LOW THE WORST X」製作委員会 (c)髙橋ヒロシ(秋田書店) HI-AX