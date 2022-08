透明なお札に怪しく紅く光る「妖怪除守護符」の文字と太極図! なんだ~、このサイバーパンクと陰陽師が融合したような世界観は?

サイバーパンクお札。一応完成 すっごい光るよ!

製作者の Daiさんはコスプレ造形師。バーチャルな世界を3Dプリンターなどを駆使してリアルな形で表現し、多くのフォロワーから支持されています。最新作である「サイバーパンクお札」には国内外から20万件を超える「いいね」が寄せられました。

「Ooo they are so cool! 」「This looks amazing! 」「I need one!」「すげー!! かっこいい!」「かっこ良すぎます!!」「なにこれ超欲しい」「音も良い」「ほんとに結界張れそうですね」「未来の陰陽師とかが使ってそう」「めっちゃ厨二心を刺激しますね!!」などなど。投稿者であり、製作者でもある Daiさんにインタビューしました。

■製作者さんに聞く

……なんでお札を電子化しようと考えましたか。

友人の五味さん(@GomiHgy)が作る電飾コスプレ(幻想郷システム)のデザイン設計を 手伝う形で制作を行いました。

▼幻想郷システムTwitter

……このお札からイメージされる世界観を教えてください。

電飾コスプレ「幻想郷システム」はプロジェクションマッピングを使用してキャラの必殺技を実際に表現できるシステムです。その世界観を演出するための1デバイスとして今回の電飾お札を作成しました。

……このお札を作る上で苦労・工夫した点は?

お札という「薄いもの」に対して、重さや・厚みがどこまで許容できるかに大分悩みました細かなサイズの微調整にも大分時間を取られました。結果的にいいバランスに落ち着いたと思っています。

……リプライなどで印象的な声がありましたでしょうか。

海外各国からの反応が多いのに驚きました。サイバーパンクな世界観が好きな人たちに、すごく刺さったのだと思います。

リプライの声にもありましたが、音がして振動しているのがリアルで良いのです。ぜひ動画で見てみてください。

▼サイバーパンクお札。一応完成 すっごい光るよ!