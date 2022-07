ほったゆみ・小畑健原作によるTVアニメ「ヒカルの碁」とサンリオキャラクターズのコラボグッズが8月26日よりサンリオアニメストア池袋P’PARCO店で販売される。

「ヒカルの碁×サンリオキャラクターズ」では、「ヒカルの碁」の登場人物と、ポムポムプリン、ハローキティ、タキシードサム、ポチャッコ、シナモロールといったサンリオキャラクターズとペアになったコラボイラストを使用したグッズが登場。キャラクリアケース、キャラアクリルフィギュア、プレミアムアクリルジオラマプレート、缶バッジ、アクリルキーホルダーなどがラインナップされた。特典として「ヒカルの碁×サンリオキャラクターズ」の新商品を税込2200円購入するごとにポストカード10種からランダムで1枚プレゼントされる。サンリオアニメストアONLINEでは、7月31日まで先行受注を実施中。

(c)ほったゆみ・HMC・小畑健・ノエル/集英社・テレビ東京・電通・ぴえろ (c) 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L630013