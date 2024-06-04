TVアニメ「マクロス7」の主人公・熱気バサラの単独ライブ「MACROSS 7 30th Anniv. BASARA EXPLOSION 2024 from FIRE BOMBER」が開催決定。9月15日に神奈川・KT Zepp Yokohama、9月23日に大阪・Zepp Namba（OSAKA）、10月11日に愛知・Zepp Nagoya、11月1日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）にて行われる。
今年で30周年を迎える「マクロス7」。ライブにはバサラの歌を担当した福山芳樹に加え、ゲストとしてバサラを演じた神奈延年が登場する。チケットは本日6月4日にサービスインした「マクロス」シリーズのファンクラブ「超時空ファンクラブ マクロス魂」にて6月30日まで抽選制のプレミアム会員先行が、6月18日18時から7月8日まで抽選制のスタンダード会員先行が行われる。ファンクラブ以外でのチケット販売情報は、後日発表を予定している。
「超時空ファンクラブ マクロス魂」はプレミアムコースが年額税込6600円、スタンダードコースが月額税込660円。ライブなどのチケット先行受付や、ファンクラブ限定イベントに参加できるほか、毎週更新されるラジオ番組「でかるちゃあ！ラジオ」が楽しめる。「でかるちゃあ！ラジオ」の第1回には「マクロスF」シェリル・ノームの歌を担当したMay'nがゲストで登場。第2回には「マクロスΔ」カナメ・バッカニア役の安野希世乃がゲスト出演する。
「MACROSS 7 30th Anniv. BASARA EXPLOSION 2024 from FIRE BOMBER」
日時：2024年9月15日（日）開場 17:00 / 開演 18:00
会場：神奈川県 KT Zepp Yokohama
料金：1階スタンディング8500円、2階指定席8500円
日時：2024年9月23日（月）開場 17:00 / 開演 18:00
会場：大阪府 Zepp Namba（OSAKA）
料金：1階スタンディング8500円、2階指定席8500円
日時：2024年10月11日（金）開場 18:00 / 開演 19:00
会場：愛知県 Zepp Nagoya
料金：1階スタンディング8500円、2階指定席8500円、2階スタンディング8500円
日時：2024年11月1日（金）開場 18:00 / 開演 19:00
会場：東京都 Zepp Divercity（TOKYO）
料金：1階スタンディング8500円、2階指定席8500円、2階スタンディング8500円
出演
福山芳樹、神奈延年（ゲスト）、F-BAND （サポートバンド）
(c)1984,1994,2021 BIGWEST (c)2009,2011 BIGWEST/MACROSS F PROJECT