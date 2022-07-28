ミスタードーナツは8月3日から、シュークリーム専門店「クロッカンシュー ザクザク」の商品をイメージしたドーナツを追加した「misdo meets BAKE INC. 第2弾」を、全国の店舗にて、数量限定・期間限定で販売する(一部店舗を除く)。8月下旬までの販売を予定。

「misdo meets BAKE INC. 第2弾」

『クロッカンシュー ザクザク』は、BAKEが展開するシュークリーム専門店。今夏、ミスタードーナツはBAKEと共同開発した商品を販売しており、現在開催中の第1弾では「ベイク チーズタルトドーナツ」「ベイク チョコチーズタルトドーナツ」の2種を販売している。

第2弾ではその2種に加え、「クロッカンシュー ザクザク」のクロッカンシューを表現した3種も登場。合わせて5種を販売する。

「ザクザク クロッカンシュードーナツ」(テイクアウト205円、イートイン209円)は、「クロッカンシュー ザクザク」の「クロッカンシュー」をシュードーナツで再現した。アーモンドクランチをトッピングしてオーブンで焼き上げることで、香ばしさとザクザク食感を引き立てている。仕上げにカスタードクリームとホイップクリームをサンドした。

「ザクザク クロッカンシュードーナツ ダブルチョコ」(テイクアウト205円、イートイン209円)は、「クロッカンシュー ザクザク」の「クロッカンシュー」をシュードーナツで表現した。グレーズをからめて焼き上げたトッピングで香ばしさとザクザク食感を表現し、ホイップクリームとチョコホイップをサンドしている。

「ザクザク クロッカンシュードーナツ ダブルチョコ」(テイクアウト205円、イートイン209円)

「ザクザク ポン・デ・リング」(テイクアウト183円、イートイン187円)は、ポン・デ・リング生地で「クロッカンシュー ザクザク」のクロッカンシューを表現。チョコレートをコーティングしたポン・デ・リング生地に、グレーズをからめて焼き上げたザクザク食感のアーモンドクランチをトッピングした。