大久保篤原作による舞台「炎炎ノ消防隊」第3弾「地下からの奪還」が、9月から10月にかけて東京と京都で上演されることが決定。ティザービジュアルが公開された。

9月17日から25日まで東京・サンシャイン劇場、9月29日から10月2日まで京都の京都劇場で上演される同公演。今作では主人公・森羅日下部を石川凌雅演じる。ティザービジュアルには物語の舞台となる地下（ネザー）で、暗闇と霧が視界を妨げる中、森羅が何かをしっかりと見据える様子が写し出された。

石川以外のキャスト情報も解禁。横田龍儀、馬場良馬、礒部花凜、早乙女ゆう、TAKA、佐倉花怜、河原田巧也、鵜飼主水、飯窪春菜、萩野崇が第1弾と第2弾から続投するほか、第8の新たなメンバーとして秋樽桜備役で伊万里有、茉希尾瀬役で長谷川里桃、ヴィクトル・リヒト役で菊池修司が出演する。さらにハウメア役で田上真里奈、カロン役で稲垣成弥、アサルト役で山田ジェームス武が登場。第1弾と第2弾に続き、演出を久保田唱、脚本をなるせゆうせいが担当する。

「炎炎ノ消防隊」は、世界を襲う人体発火現象の謎に立ち向かう特殊消防隊を描くダークバトルファンタジー。週刊少年マガジン（講談社）で連載され、今年2月に最終回を迎えた。舞台版の第1弾は2020年7月から8月にかけて、第2弾は2021年1月に上演された。

舞台「炎炎ノ消防隊」第3弾-地下からの奪還-

日程：2022年9月17日（土）～9月25日（日）

場所：東京都 サンシャイン劇場

日程：2022年9月29日（木）～10月2日（日）

場所：京都府 京都劇場

スタッフ

原作：大久保篤（講談社「週刊少年マガジン」連載）

演出：久保田唱

脚本：なるせゆうせい

キャスト

森羅日下部：石川凌雅

アーサー・ボイル：横田龍儀

秋樽桜備：伊万里有

武久火縄：馬場良馬

茉希尾瀬：長谷川里桃

アイリス：礒部花凜

環古達：早乙女ゆう

ヴィクトル・リヒト：菊池修司

ヴァルカン・ジョゼフ：TAKA

象日下部：岩崎悠雅

アロー：佐倉花怜

ハウメア：田上真里奈

カロン：稲垣成弥

ヨナ：河原田巧也

アサルト：山田ジェームス武

Dr.ジョヴァンニ：鵜飼主水

リサ漁辺：飯窪春菜

レオナルド・バーンズ：萩野崇

アンサンブル：奥平祐介、加納義広、高田紋吉、日野亮太、渡辺誠也

(c)大久保篤・講談社/舞台「炎炎ノ消防隊」製作委員会