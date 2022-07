7人組グループ・7ORDER(安井謙太郎、真田佑馬、諸星翔希、森田美勇人、萩谷慧悟、阿部顕嵐、長妻怜央)が、3rdシングル「Power」(8月24日発売)をリリースすることが24日、明らかになった。

7ORDER

表題曲の「Power」は聴く人の心に力を漲らせるパワフルなナンバーに。初回限定盤Bには、タイトルの「Power」に因んで、エクササイズに使用できる『特製‘Power’チューブ』が封入されるという。カップリング曲「Get Gold」はメンバーが作詞・作曲を手掛けた意欲作となっている。9月からは全国ツアー「7ORDER LIVE FACTORY ~脱色と着色~」も開催される。

37ORDER 3rd SINGLE「Power」

・初回限定盤A CD+DVD 税込2,530円

・初回限定盤B CD+GOODS 税込3,300円 ※特製’Power’チューブ封入

・通常盤CD Only 税込1,430円

【CD収録内容】

M1. Power Words by GEIST, Ucca-Laugh /Composed by GEIST, Ness, Ucca-Laugh /Arranged by Ness

M2. Get Gold Words by 7ORDER /Composed by 7ORDER /Arranged by Yuma Sanada & Yosuke Minowa

M3 Power -Gakuya-

【DVD収録内容】

Power MUSIC VIDEO

Power MUSIC VIDEO -DANCE EDITION-