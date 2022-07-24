7人組グループ・7ORDER(安井謙太郎、真田佑馬、諸星翔希、森田美勇人、萩谷慧悟、阿部顕嵐、長妻怜央)が、3rdシングル「Power」(8月24日発売)をリリースすることが24日、明らかになった。
表題曲の「Power」は聴く人の心に力を漲らせるパワフルなナンバーに。初回限定盤Bには、タイトルの「Power」に因んで、エクササイズに使用できる『特製‘Power’チューブ』が封入されるという。カップリング曲「Get Gold」はメンバーが作詞・作曲を手掛けた意欲作となっている。9月からは全国ツアー「7ORDER LIVE FACTORY ～脱色と着色～」も開催される。
37ORDER 3rd SINGLE「Power」
・初回限定盤A CD＋DVD 税込2,530円
・初回限定盤B CD+GOODS 税込3,300円 ※特製’Power’チューブ封入
・通常盤CD Only 税込1,430円
【CD収録内容】
M1. Power Words by GEIST, Ucca-Laugh /Composed by GEIST, Ness, Ucca-Laugh /Arranged by Ness
M2. Get Gold Words by 7ORDER /Composed by 7ORDER /Arranged by Yuma Sanada & Yosuke Minowa
M3 Power -Gakuya-
【DVD収録内容】
Power MUSIC VIDEO
Power MUSIC VIDEO -DANCE EDITION-