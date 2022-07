フジテレビの動画配信サービス・FODでは、タイ発の注目BLドラマ『Coffee Melody(コーヒー メロディー)』『Close Friend(クロース フレンド)』の2作品を配信する。『Coffee Melody』は18日22時から、本国より2時間早く世界最速、TVOD(都度課金型動画配信サービス)で日本独占配信。『Close Friend』は、22日0時から全6話を一挙独占見放題配信する。

『Coffee Melody』(C)2021. M FLOW ENTERTAINMENT Co., Ltd. All Rights Reserved.

『Coffee Melody』は、タイ現地でも18日よりスタートする新作ドラマ。クールな性格でイケメンカフェオーナーのプレンラックと、優しくてかわいい作曲家のドゥアンイーという正反対の2人が織りなす恋愛ストーリーだ。

出演は、「コンテンツアジアアワード2020」の「ベストLGBTQテレビ番組」部門にノミネートされるなど大ヒットしたドラマ『2MOONS2』に出演していたナレート・プロームパオパン(パベル)が、香り華やぐバリスタのプレンラック役に。そんな彼に一目ぼれするドゥアンイー役には、タイBLドラマの制作現場で、実際に起こった出来事を基に制作されたドラマ『Call It What You Want BL~ドラマの作り方~』で人気を集めたパヌパン・ウォンジョーン(ベンツ)が務める。

作曲家のドゥアンイーは、親友のジャンジャオから、ウインターというバンドの作曲を依頼されるも、スランプに陥って仕事が進まない。ある日、ドゥアンイーはジャンジャオに誘われてカフェに行くと、そのオーナーであるプレンラックに一目ぼれしてしまう。プレンラックはそのイケメンぶりから、ファンクラブができるほどの人気者で、ドゥアンイーはプレンラックを振り向かせようとするが、プレンラックのそばにはいつもライバルがいて、なかなか思い通りにならない日々が続く…。

ナレート・プロームパオパン(左)とパヌパン・ウォンジョーン (C)2021. M FLOW ENTERTAINMENT Co., Ltd. All Rights Reserved.

一方の『Close Friend』は、友情を超えた新たな「6つの愛のカタチ」を描くオムニバスドラマ。Box Music所属アーティスト6人の曲からインスピレーションを受けた「友達以上のストーリー」が盛り込まれた6つのミニドラマで構成される。

出演は、ドラマ『Until We Meet Again』『TharnType2-7Years of Love-』『Why R U?』など、人気のタイBLドラマシリーズですでにカップル演技を見せた最も注目される12人の俳優。各エピソードは1話完結型で、約15分~20分と短い尺になっている。それぞれのドラマを彩る主題歌にも注目だ。

『Close Friend』(C)2021. PCCW OTT (Singapore) Pte.Ltd.All Rights Reserved