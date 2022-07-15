プレナスが展開する持ち帰り弁当チェーンの「Hotto Motto (ほっともっと)」は7月15日～8月16日、から揚やチキン南蛮ナゲット、手羽から揚を組み合わせた3種の「チキンバラエティパック」を最大100円引きで購入できるキャンペーンを、全国の「ほっともっと」「ほっともっとグリル」店舗で実施する。
「ほっともっと」店舗の対象商品は、「チキンバスケット」(通常価格650円→590円)、「チキンバラエティパック(シングル)」(通常価格890円→790円)、「チキンバラエティパック(ダブル)」(通常価格980円→880円)、「チキンバラエティパック(トリプル)」(通常価格980円→880円)。
「ほっともっとグリル」店舗の対象商品は、「チキンバスケット」(通常価格650円→590円)、「チキンバラエティパック(シングル)」(通常価格890円→790円)、「チキンバラエティパック(ダブル)」(通常価格980円→880円)、「チキンバラエティパック(トリプル)」(通常価格980円→880円)、「チキンバラエティパック(クワトロ)」(通常価格890円→790円)。
※「ほっともっとグリル」学芸大学駅東口店は、キャンペーン対象外店舗