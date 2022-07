2022年でデビュー9周年を迎えた韓国出身の7人組グループ、BTS(防弾少年団)。世界的な人気を誇る彼らの言動は常に注目を集めていますが、とくにファンからの関心が多く寄せられるのがメンバーのヘアスタイル!

中でも中性的な雰囲気が魅力のメンバー、「ジミン」のヘアスタイルは男女問わず真似できるスタイルも多く、同じ髪型をオーダーするファンが続出しているようです。

今回はそんなジミンのこれまでの髪型&髪色を活動期ごとにまとめてみました。

BTSジミンの歴代髪型&髪色を活動期ごとに紹介

BTSがデビューした2013年から2022年現在までの約9年間で、ジミンが披露したヘアスタイルを写真とともに紹介します。

黒髪×ニュアンスパーマ(2022年7月最新)

ジミンの最新ヘアスタイルは、短めに切った黒髪をふんわり巻いたパーマスタイル。

こちらの写真は6月に「Yet To Come」を披露した際の写真ですが、その後7月に交流プラットフォーム・Weverseで公開された写真でもゆるいパーマがかかったようなスタイルでした。パーマなのかコテで巻いているのかは定かではないですが、カールスタイルが現在のジミンのお気に入りのようです。

黒髪×オールバック(Yet To Come)

最新曲「Yet To Come」が収録されたアンソロジーアルバム「Proof」のコンセプトフォトのジミンは、黒髪にオールバックスタイル。前髪をすべて後ろに流し、大人っぽくてクールな印象です。

また、コンセプトフォトの別バージョンでは長めの前髪を横に流した、中性的な雰囲気のスタイルも披露しました。

黒髪×マッシュ(Permission to Dance)

2021年7月に公開された「Permission to Dance」のMVでは、黒髪のマッシュスタイルで登場したジミン。ストレートでコンパクトにまとめたスタイルと、毛先に動きをつけたスタイル、2パターンのアレンジでファンを楽しませました。

レインボー×ツーブロック(Butter)

2021年5月にリリースされたデジタルシングル「Butter」のMVで大きな話題を呼んだのが、ジミンのレインボーヘア。全体を金髪に染め、前髪部分にピンクやブルー、紫などをのせたド派手なスタイルが目を引きます。

その後「Butter」のシングルアルバムが発売された2021年7月には、赤髪のオールバックも披露し、明るいカラーリングが続きました。

黒髪×センターパート(BE)

2020年11月にリリースされたアルバム「BE」でのジミンは、黒髪に長めの前髪を横に流したセンターパート。前髪をしっかり立ち上げて動きのあるスタイルに仕上げています。

アルバムのタイトル曲「Life Goes On」のMVでは、同じ髪型をシルバーに近い金髪に染めたスタイルも披露しました。

パープル&シルバー×センターパート(Dynamite)

2020年8月にリリースされ世界的な大ヒットを記録した「Dynamite」では、シルバーとパープルの2色をランダムにのせた個性的なヘアカラーで登場したジミン。楽曲のポップな雰囲気とよくマッチしたスタイルでした。

ヘアスタイルはシンプルなセンターパートで、ド派手な髪色とうまくバランスがとれていますね。

ブルー×センターパート(ON)

오늘 무대 지켜봐주신 아미여러분들 진심으로 감사드립니다

남은 활동도 기대 많이해주세요!

그리고 공개된 뮤직비디오도 많이 사랑해주세요😊#JIMIN #on pic.twitter.com/VMIYuiO3Uk — 방탄소년단 (@BTS_twt) February 27, 2020

2020年2月にリリースされた「ON」の活動期のジミンは、ブルーに染めたセンターパート! 撮影時期によって少し緑がかっていたり、シルバーだったりと、ブルー系をベースにヘアカラーの変化が大きい時期でした。

一方、髪型はこのセンターパートがジミンのお気に入りのようで、この時期の定番スタイルでした。

ピンク×長めバング(Boy With Luv)

진심으로 너무너무 감사합니다

정말 정말 졸리고 힘들었을텐데

저희는 정말 괜찮아요!

그러니 걱정마시고 얼른 가서 쉬세요

오늘 진심으로 감사합니다!🙏#JIMIN pic.twitter.com/Y6vidK78Ux — 방탄소년단 (@BTS_twt) April 18, 2019

2019年4月リリースのアルバム「MAP OF THE SOUL: PERSONA」のタイトル曲「Boy With Luv」の頃は、ピンクヘアで活動したジミン。長めの前髪はふわふわに巻いておろしたり、サイドに流したりと、いろんなアレンジで登場しました。

茶髪×マッシュ(IDOL)

2018年8月から始まった「IDOL」のプロモーション時期のジミンは、茶髪にマッシュのシンプルなスタイル。前髪を下ろすと丸いシルエットが可愛らしいですが、かきあげると一気にワイルドでクールに。同じ髪型でもアレンジによって雰囲気が大きく変わりますね。

オレンジメッシュ×センターパート(FAKE LOVE)

오늘도 행복한 날이었습니다

공략으로 찍었던 영상도 기대해주시고 오늘 와주신 응원해주신 모든 아미 여러분 다 감사합니다 🌙#JIMIN#우리아미상받았네 pic.twitter.com/mxUw6bq8ct — 방탄소년단 (@BTS_twt) June 1, 2018

2018年5月にリリースされたアルバム「LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’」のリード曲「FAKE LOVE」で活動した時期は、黒髪にオレンジのメッシュを入れていたジミン。

「FAKE LOVE」は激しいダンスパフォーマンスがかっこいい楽曲ですが、振りの度にちらりと見えるオレンジのメッシュが印象的でした。

金髪×センターパート(Mic Drop)

2017年11月にリリースしたスティーブ・アオキとのコラボ曲「MIC Drop (Steve Aoki Remix)」の時期のジミンは、明るい金髪にセンターパート。髪型は全体的にボリュームを残したスタイルですが、髪色が明るいので重たくなりすぎずおしゃれな雰囲気です。

この時期はアメリカでのプロモーションが多かったためか、K-POPグループらしさ全開の明るい髪色のメンバーがほとんどですね。

金髪×マッシュ(DNA)

오늘 진짜 너무너무 고생했어요

하루종일 기다리고 응원해주고 고마워요

조심해서 들어가요

기다려주고 있는 우리 아미 여러분들은 내일 봐요~~✌️😊🍰#JIMIN#LOVE pic.twitter.com/QwnXFTO8CO — 방탄소년단 (@BTS_twt) September 20, 2017

2017年9月に「DNA」でカムバックした際のジミンの髪型は、明るい金髪にマッシュスタイル。音楽番組に出演する際には、全体的にふわっと巻いた可愛らしいスタイリングで登場しました。

また、「DNA」のMVでは、より細かく巻いたツイストパーマに近いヘアアレンジも披露しています。

ピンク×マッシュ (Spring Day)

2017年2月にリリースした「Spring Day」の頃のジミンは、ピンクヘアにマッシュスタイルをキープ。コンセプトフォトやMVではシルバーがかったピンクでしたが、音楽活動ではより明るいパステルピンクでステージ映えする髪色でした。

シルバー×マッシュ(Blood Sweat & Tears)

2016年10月にリリースされたアルバム「WINGS」のリード曲「Blood Sweat & Tears」のプロモーション時期は、シルバーヘアにマッシュスタイルで登場したジミン。

MVでも同様にシルバーヘアでしたが、前髪をまっすぐ下ろしたり横に流したりといったアレンジも披露しました。

黒髪×マッシュ(FIRE)

오늘도 1위 주셔서 감사합니다

감동의 눈물 뽜

오늘 응원해주신 와주신 사인회 와주신 모든 아미 고마워요#JIMIN#아미축하해#방탄소년단 pic.twitter.com/Znc6XFmSo6 — 방탄소년단 (@BTS_twt) May 13, 2016

2016年5月の「FIRE」活動期のジミンは、黒髪に重めのマッシュというシンプルなスタイル。「DOPE」で赤髪、「RUN」でオレンジと明るい髪色が続いていた中での黒髪が新鮮です。ヘアアレンジも自然に流したスタイルが多く、少年らしい雰囲気たっぷりでした。

オレンジ×マッシュ(RUN)

2015年11月リリースの「花様年華 pt.2」収録曲「RUN」の頃は、オレンジヘアが印象的だったジミン。コンセプトフォトでは前髪を流した動きのあるスタイルで、メイクも衣装も少しやんちゃな若々しい雰囲気でした。

赤髪×センターパート(DOPE)

2015年6月の「DOPE」活動期のジミンは、真っ赤なセンターパート。コンセプトフォトではワイシャツにネクタイ、眼鏡という会社員風のスタイルも披露。派手なヘアカラーと会社員ファッションのミスマッチ感がユニークなビジュアルでした。

茶髪×長めバング(I NEED U)

音楽番組で初めて1位を獲得した記念すべき作品「I NEED U」では、茶髪に長めバングだったジミン。目にかかるぐらい長くのばした前髪をゆるく巻いたり、片方に流してアシンメトリーにしたりと、前髪でヘアアレンジを楽しんでいました。

茶髪×オン眉(War of Hormone)

2014年10月に公開された「War of Hormone」のMVとその後の音楽活動では、オン眉ヘアを披露したジミン。眉毛がしっかり見えるまで短く切りそろえた前髪に動きをつけたスタイルで、若々しくてエネルギッシュな印象でした。

茶髪×マッシュ(Danger)

참..형님들 순서가 중요하신가요ㅋ하여간ㅋ

아무튼 오늘 청주까지 와주신 그리고 응원해주신 아미들 정말 고마워요!!

비 때문에 아쉬운 점이 많았지만..

비 오는데도 끝까지 응원해주셔서 감사합니다!

어여 들어가세요! pic.twitter.com/AZKMFtPQR2 — 방탄소년단 (@BTS_twt) August 26, 2014

BTSの1stフルアルバム「DARK&WILD」のプロモーションでタイトル曲の「Danger」の活動をしていた2014年8月頃は、明るめの茶髪のマッシュ。

前髪をおろしてキャップをかぶるスタイルと、前髪をアップに流したスタイルの2パターンのアレンジを披露しました。

黒髪×アシンメトリー(Boy In Luv)

2014年2月の「Boy In Luv」活動期は、黒髪で前髪をアシンメトリーにしたスタイル。今みるとかなり斬新なヘアスタイルですが、この頃はこういったスタイルがトレンドで他のメンバーもよくアシンメトリーな前髪を楽しんでいました。

黒髪×マッシュ(No More Dream、N.O)

기요미 빨간색모자 끼고 한컷ㅎ

지금은 쇼챔이 끝나고 퇴근중 이랍니다!ㅎ

오늘도 응원해주셔서 감사해요^^! pic.twitter.com/cFvgWpNbix — 방탄소년단 (@BTS_twt) June 19, 2013

2013年6月にリリースされたBTSのデビュー曲「No More Dream」でのジミンは、黒髪のマッシュヘア。楽曲のコンセプトに合わせたかなり強めのアイメイクが印象的です。この頃のジミンは重めのマッシュヘアにキャップをかぶるスタイルが定番!

하하..아침부터 실수로 트윗 버튼 눌러버렸네용.. 실수한김에 사진하나 올릴께용~오늘 일찍 출근했어요~^^ 조심히 와요 아미들~ pic.twitter.com/huky8j34gV — 방탄소년단 (@BTS_twt) September 24, 2013

3か月後に「N.O」でカムバックした際にも変わらず重めのマッシュスタイルでした。まだ10代の少年らしいあどけない表情が可愛いですね。

かっこよくて可愛いジミンの髪型&髪色に今後も注目!

今回は、BTSのジミンの歴代髪型&髪色を活動時期ごとにご紹介しました。

K-POPアイドルといえば派手な髪色が定番ですが、ジミンはとくにさまざまなヘアカラーに挑戦してファンを楽しませているようです。一方で、髪型はファンも真似しやすいナチュラルなスタイルがほとんどでした。

今後はグループ活動と並行してソロ活動にも注力することを発表したBTS。ジミンもソロ活動では、これまで以上にさまざまなヘアスタイルを披露してくれるかもしれませんね。