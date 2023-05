世界的な人気を誇る韓国の7人組グループ「BTS」。歌手活動に留まらず、その発言にも注目が集まる彼らは、これまでさまざまな名言を残してきました。

そこで本記事では、BTSの心に刺さる名言をメンバー別に紹介します。何かに悩んだりくじけそうになったりしたときに、ぜひ読んでみてください。

RMの名言

BTSのリーダーでメインラッパーを担当しているRM。以前はラップモンスターの芸名で活動しており、RMはその頭文字です。本名はキム・ナムジュン(김남준)。ファンからは「ナムさん」などの愛称で親しまれています。

卓越したラップスキルに加え、IQ148の頭脳明晰で知られるRMは、独学ながらネイティブ並みの英語力を持ち、国連でもすばらしいスピーチを披露。一方で、よく物を紛失したり壊したりするそそっかしい一面もあり、そんなギャップがファンを虜にしています。

悲しくも辛くもありません

僕たちはもうこれ以上、悲しくも辛くもありません。堂々として誇らしいです

저희는 이제 더이상 슬프지 않고 아프지 않습니다. 당당하고 자랑스럽습니다

世界最大級のK-POP授賞式と言われる「2017 MAMA」で大賞を受賞したときのスピーチで、ARMY(BTSのファン)に向けて語った言葉です。会場に集まったARMYの大歓声に応えるように発した彼のこの言葉に多くのARMYが感動したのではないでしょうか。

愛しているという言葉よりも

愛してるよりももっと良い言葉があったらいいのに

사랑이라는 말보다 더 좋은 말이 있었으면 좋겠는데

ワールドツアー「LOVE YOURSELF:SPEAK YOURSELF」の最終日・ソウル公演で発したARMYに向けた言葉です。泣きながらARMYへ感謝の気持ちを伝えるRMの姿には、本当にファンのことを大切に思っている様子がうかがえます。

欠点やミスは輝く星たち

欠点やミスは私自身であり、私の人生という星座を作る最も輝く星たちなのです

These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life

2018年9月にアメリカ・ニューヨークの国連本部でスピーチした際の一言です。世界中の若者に勇気を与えたまさに名言。このスピーチをきっかけにARMYになったという声も多く聞かれました。

Vの名言

BTSでボーカル、ダンスを担当しているV。本名はキム・テヒョン(김태형)。ファンからはテテの愛称で親しまれ、彫刻のような美しい顔立ちを持つことからBTSのビジュアル担当と呼ばれています。

抜群のビジュアルに加え落ち着きのある低音ボイスが特徴の歌声でファンを魅了するVですが、意外にも性格は不思議ちゃんタイプ。突拍子もない言動をすることから“4次元”と呼ばれることもあります。

それがどうしたの

それがどうしたの

그므시라꼬(クムシラコ)

「それがどうしたの」という意味の「그것이 뭐라고(クゴシ モラゴ)」という言葉を慶尚道の方言にした그므시라꼬(クムシラコ)は、お父さんがVに教えてくれた言葉だそう。つらいことがあったときに「たいしたことないよ」と励ましの意味を込めて使う言葉で、Vにとって座右の銘のようなものだと語っていました。

誰よりも傷ついて幸せに

誰よりも傷ついて幸せに生きよう。どんな人生でも。景色のいい階段だけ登ろう

그 누구보다 상처받고 행복하게 살아라. 어떤 인생이든. 풍경 좋은 계단만 걸어라.

Vが自分自身に向かって言った言葉です。華やかな世界で活躍する彼にもさまざまな苦悩があることがうかがい知れます。

失敗することもあれば、挫折することもあります

失敗することも、倒れることも、挫折することもあります。当たり前です

실패할 수도, 넘어질 수도, 좌절할 수도 있어요. 당연해요

写真集に載っていたVのコメントです。「たくさん失敗したり、倒れたり挫折したりしても諦めてはいけません。やめたいと思っても立ちあがってほしいです。自分を信じられないなら、自分を信じてくれる人のために」と続きます。

ジョングク(JUNGKOOK)の名言

BTSのメインボーカル担当で最年少メンバーのジョングク。本名はチョン・ジョングク(전정국)。ファンからはグクの愛称で親しまれ、歌・ダンス・ラップすべてをこなすオールラウンダーであることから“黄金マンネ”とも呼ばれています。

パフォーマンスでセンターを務めることも多く、ステージでは圧倒的な存在感を放ちますが、ステージを降りると最年少メンバーらしい可愛らしい一面も。ファンのみならずメンバーたちからも愛される存在です。

僕はいつもこの場所にいます

ARMYが会いたいときはいつでも来てもいいし、離れなければならないとき、離れたいときは、いつでも離れて大丈夫です。でも、これだけは覚えていてください。僕はいつもこの場所にいます

아미들이 보고 싶을 때 언제든 와도 되고. 또 가야 될 때, 혹은 가고 싶을 때, 언제든 떠나도 괜찮아요. 그런데 이것만은 기억해 주세요. 저는 항상 이 자리에 있다는 걸요

ジョングクかファンに向けて語った言葉です。ファンへの強い信頼を感じるこの言葉に、ますますジョングクのファンになったという方も多いのではないでしょうか。

暗闇の中で光、幸せを見つけられたらいい

つらいことがあって、疲れて、暗闇が押し寄せてくるとき、本当に小さな幸せでもいいです。 その暗闇の中で光、幸せを見つけられたらいいなと思います

우리 아미들도 힘든 일이 생기고 지치고 어둠이 몰려 올 때 정말 작은 행복이라도 좋아요. 그 어둠 속에서 빛, 행복을 찾을 수 있었으면 좋겠어요

2018年発売のアルバム「LOVE YOURSELF 轉 'TEAR'」のThanks toの中に書かれたファンへのメッセージです。つらいときに思わず読みたくなる一言ですね。

努力し続ければ

예상할 수는 없지만 계속 노력하면 분명 뭔가를 얻을 수 있습니다

予想することはできないけれど、努力を続ければ、きっと何かが得られるでしょう

努力家で知られるジョングクらしい一言です。頑張っても報われないと感じるときや、挫折しそうになったときに読み返すと救われます。

ジミン(JIMIN)の名言

BTSでボーカル、ダンスを担当するジミン。本名はパク・ジミン(박지민)。ファンからはジミンちゃんの愛称で親しまれ、キュートなルックスや愛嬌のある仕草でファンを魅了しています。

一方、抜群のダンススキルを持つことで知られ、舞踊仕込みのしなやかで美しい彼独自のダンスはファンの心をとらえて離しません。ステージの完成度を高めるパフォーマンスの要といえる存在です。

自分で自分を辛くすることはやめよう

大変な状況にあったとしても自分自身を苦しめず、自分のことを悪く言わないようにしようと思った

상황이 힘들지도 모르지만 내가 나를 괴롭히지 하지 않자, 내가 나를 욕하지 않게 하자는 생각이 들었다고 밝혔다

ジミンの自作曲「約束」の制作に関するエピソードを披露した際の一言です。つらいときは自分自身を責めてしまいがちですが、この言葉を聞くと自分を大切にしようと思えますね。

助けることはできないけど

助けることはできないけど、力にはなれる

도울 수는 없지만 힘이 될 수 있다

メンバーのVが俳優業に初挑戦し、悩みを抱えていたときにジミンがかけた言葉だそう。1995年生まれの同い年で、普段から仲睦まじい様子を見せる2人の熱い友情を感じる一言ですね。

何もやりたいことがないより

何もやりたいことがないより、何かに挑戦することがはるかにかっこいいと思う

하고 싶은게 아무것도 없는것 보다 무엇인가 도전하는 게 훨씬 더 멋있는 일인 것 같다

練習生時代“練習の虫”と呼ばれていたほど努力家なことで有名なジミン。そんな彼の性格だからこそ生まれた名言ではないでしょうか。

J-HOPEの名言

BTSでラップ、ダンスを担当するJ-HOPE。本名はチョン・ホソク(정호석)。ファンからはホビの愛称で親しまれます。いつも明るくニコニコしていてエネルギッシュな姿が印象的な彼はグループのムードメーカー。その明るさでバラエティでもセンスを発揮。一方、プロ顔負けのダンススキルを持ち、ステージではカリスマ溢れる姿を披露します。BTSの一糸乱れぬダンスパフォーマンスを引っ張る存在です。

自分を信じてください

自分を信じてください。そして前に進んでください。それが成功への第一歩です

자신을 믿으세요. 그리고 앞으로 나아가세요.그게 성공의 첫걸음입니다

前向きなJ-HOPEらしさがあふれた名言。自分を信じられないときや、自分の選択に迷いを感じるときに背中を押してくれる一言ですね。

人生の舵取りをするのは自分

꼭 기억하세요. 내 인생을 이끄는 것은 바로 나 자신이란 것을요

どうか覚えていてください。自分の人生の舵取りをするのは自分自身ということを

新型コロナウイルス感染症の影響で卒業式が中止になってしまった世界中の学生のためにYouTubeが企画したバーチャル卒業式「Dear Class of 2000」に出演したBTS。このとき行われたスピーチで、J-HOPEが学生向けてこの言葉を贈りました。

あなたを愛してくれる人たちを見てください

つらいことがあったときは、あなたを愛してくれる人たちを見てください

アメリカで行われたインタビューで「若い頃の自分に向けて伝えたいことは?」という質問に対し、こう答えたJ-HOPE。続けて「愛してくれる人たちからエネルギーをもらえます」と話し、ファンへの愛をのぞかせました。

ジン(JIN)の名言

BTSでボーカルを担当するJIN。本名はキム・ソクジン(김석진)。ファンからはジンニムなどの愛称で親しまれています。グループ最年長でありながら、親父ギャグを連発するお茶目で飾り気のない性格が魅力です。

また、まさに“アイドル”というべき端正な顔立ちでもファンを虜に。過去、ビルボードの授賞式に参加した際には「あの3番目の男は誰だ」とその美貌が世界中で話題になりました。

あなたの苦労はあなただけ知っていればいい

あなたの苦労はあなただけ知っていればいい

너의 수고는 너 자신만 알면 돼

これからもかなりがんばるだろうけど、あなたのその頑張りは私が知っているから。あなたの苦労はあなたが知っていればいい。

これはJINが自分自身へ贈った言葉です。「これからも苦労するだろうけど、その苦労は私が知っているから」という言葉に続けて、「あなたの苦労はあなただけ知っていればいい」と話しました。

何かわからないけど笑おう

何かわからないけど、とりあえず笑おう

뭔지 모르겠지만, 일단 웃자

アメリカのテレビ番組「Carpool Karaoke」に出演した際、RMと司会者が英語で話しながら盛り上がるも、話についていけなかったJIN。そのときに放った一言です。爆笑しながらこうつぶやくJINには司会者も大ウケでした。

あなたの存在は幸せをもたらす

あなたの存在は幸せをもたらすことができる。そのことを忘れないで

前向きな性格で知られるジンらしい名言です。自信を失ったり、くじけそうになったりしたときに心の支えになりそうな言葉ですね。

シュガ(SUGA)の名言

BTSでラップを担当するシュガ(SUGA)。本名はミン・ユンギ(민윤기)。ファンからはミンシュガなどの愛称で親しまれ、ソロでは「Agust D」という名前で活動しています。

BTSの楽曲制作に携わるだけでなく、数々の有名アーティストの楽曲も手がけるなど音楽プロデューサーとしても大活躍。センス抜群の天才肌と言われる一方で普段はマイペースで無気力、寝るのが好きなことから“爺”や“おじいちゃん”と呼ばれることもあります。

7人で死ぬまで一緒に

7人で死ぬまで一緒に過ごす未来を思い描いています。僕たち7人が本当にいつまでもずっと一緒にいられる

7명이서 죽을 때까지 함께하는 미래를 그린다. 우리 7명이 정말 오래 오래 함께할 수 있는

「シュチタ」のRMとの対談回で「叶えたい夢は?」と問われた際のシュガの言葉です。メンバーたちへの愛があふれていますね。BTSはメンバー全員でお揃いの“友情タトゥー”を入れるほど仲が良いことで知られますが、この言葉からも7人の絆の強さを感じます。

墜落は怖いが着陸は怖くない

墜落は怖いですが、着陸は怖くありません

추락은 무섭지만 착륙은 무섭지 않습니다

2018年にデビュー5周年を記念して行われたメンバーたちとのトーク「防弾会食」での発言です。移り変わりの激しい芸能界に身を置く彼の覚悟を感じますね。

幸せならそれでいいんです

꿈이 없다고 생각해도 괜찮습니다. 행복하다면 그렇습니다

夢がないと思っても大丈夫です。幸せならそれでいいんです

ファンに向けて発したこの言葉に救われた方も多いのではないでしょうか。2018年発売「LOVE YOURSELF 轉 'Tear'」の収録曲「Paradise」は、このシュガの言葉を元に作られたそうです。

BTS(防弾少年団)の名言は心に刺さるものばかり!

BTSの名言をメンバー別に紹介してきました。

今や世界中にファンを抱えるトップスターのBTSですが、最初から成功したわけではなく、さまざまな苦労を経て今の地位まで上り詰めました。そんな彼らが語る一言には重みがあり、心に刺さりますね。

つらいときや落ち込んでしまったときは、ぜひ今回紹介した名言たちを思い出してみてください。