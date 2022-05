LINE MUSICは5月12日、「K-POP」に関する調査結果を発表した。調査は4月5日~ 7日、K-POPを普段視聴している10代男女7,183名を対象に、LINE MUSIC LINE公式アカウントにて行われた。

10代が選ぶ「K-POP」アーティスト、1位は「BTS」だった。今世界で最も注目を集めているグループの一つであり、コメントには、各メンバー推しへの愛が多数寄せられたほか、「グローバルに活躍していてかっこいい」「ダンスや歌もかっこいい」という声も目立った。

続く2位は「TWICE」で、「かわいくて努力しているところに憧れる」「歌やダンスが魅力的」「今までにみたことない完璧なアイドル」というコメントが多数。

以下、3位「SEVENTEEN」、4位「ENHYPEN」、5位「TREASURE」、6位「Stray Kids」、7位「TOMORROW X TOGETHER」、8位「NCT」、9位「ITZY」と続き、今年4年ぶりのカムバックを果たした「BIG BANG」が10位にランクインした。

一番好きなK-POPソングでは、男女問わず圧倒的な支持により、TWICEの「Feel Special」が1位に。「明るくポップなメロディでダンスがかっこいい」という声に加え、「歌詞の内容が胸に刺さる」「辛いときの応援ソング」といった声も寄せられ、前向きになれるメッセージが共感を呼んでいるよう。

続く2位は、BTSの「Magic Shop」。BTSは、3位に「FEVER」、5位に「Spring Day」もランクインしており、それぞれ、「声が綺麗」「ダンスや歌が上手なのに加え、歌の世界観がある」「見ているだけで元気をもらえる」といった声が集まった。

そのほか、トップ10にはENHYPENから4位「FEVER」、7位「Go Big or Go Home」、9位「Polaroid Love」の3曲、TREASUREから6位「Orange」、8位「GOING CRAZY」の2曲がランクイン。10位にはTWICEの「What is Love?」がランクインした。

今注目しているアーティストでは、今年2月にデビューしたばかりの「NMIXX」が1位に。「メンバー全員が美しすぎる」といった声のほか、「歌声がデビューしたばかりなのに完成されている」「実力がすごい」「ダンスや歌が上手」といった実力に驚く声が続出。また「これぞガールクラッシュ(女性が惚れる魅力的な女性)」といった声も寄せられた。

また、2位「TREASURE」や3位「BTS」、4位「ENHYPEN」といった活躍中のボーイズグループのほか、5位に「aespa」、7位に「IVE」、8位に「Kep1er」といった第4世代と呼ばれるガールズグループが注目を集める結果に。そのほか、6位には「Stray Kids」、9位には「TWICE」、10位には「SEVENTEEN」がランクインした。