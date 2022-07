ベネリックは6月29日、7月から開始する「おさるのジョージ」初のダイニングカフェ「Curious George Kitchen」(「おさるのジョージ」キッチン)"セカンドシーズン"の営業に先駆け、歌手の岩崎良美さんをゲストに招きトークセッションを実施した。

TVアニメ版「おさるのジョージ」のナレーションと主題歌を担当する岩崎良美さん

「おさるのジョージ」キッチンは、2022年3月から東京ソラマチで開催している「おさるのジョージ」初のダイニングカフェ。大変好評で、入店制限のため整理券を配り入店する形となっている。最も混雑した日は、入店まで8時間待ちの日もあったとのこと。この人気を受け、6月5日終了予定のところを6月26日まで約3週間会期延長し、7月1日からは新たに"セカンドシーズン"として、9月25日まで展開することとなった。

6月29日には、TVアニメ版「おさるのジョージ」のナレーションと主題歌を担当する「岩崎良美」さんをゲストに迎え、トークセッションと、セカンドシーズンのメディア先行内覧会を実施した。

トークセッションでは、岩崎さんがナレーションをする中での苦労や、「おさるのジョージ」の魅力について語った。さまざまな仕事をしてきた岩崎さんだが、子どもの番組のナレーションを担当するのは初めて。ジョージの心の声も表現するが、携わって15年経つ現在でも、「タイトルは特に緊張する」とのこと。現在でもタイトルは毎回、「1回で録るぞ!という気持ちで挑んでいる」という。

ジョージについての魅力を語る岩崎さん

「おさるのジョージ」は、年代問わずファンのターゲット層がとても広いが、お姉さんの岩崎宏美さんもその魅力にハマっている1人とのこと。戦うシーンや悪者は登場せず、「目の前のことをどうやって楽しもう、解決しよう」というジョージのような前向きな考えを人生の中で持つことや、作品を通じて「ジョージだったらこんなときどうするだろう?」という考えを子どもが持ってくれると嬉しいと作品の魅力について語った。

トークセッション後半には、岩崎さんは新メニュー「『おっととと!』しゅわしゅわカラフルフルーツポンチ」を試食。

「『おっととと!』しゅわしゅわカラフルフルーツポンチ」と岩崎さん

同メニューは、削られた氷の上にカラフルなシロップをかけて自身で仕上げるフルーツポンチ。氷には、かわいいジョージのピックが飾られており、岩崎さんはピックが倒れないように「おっととと」と慎重にシロップをかけてフルーツポンチ作りを楽しんだ。完成したフルーツポンチを味わった岩崎さんは、「さっぱりしていておいしいです!」と絶賛した。

「『おっととと!』しゅわしゅわカラフルフルーツポンチ」にシロップをかける岩崎さん

テイクアウトメニュー「黄色い帽子のおじさんも大好き!」カノーリ シチリアレモンチーズクリームも新メニュー。「カノーリ」は、TVアニメ版「おさるのジョージ」シーズン1のエピソードにも登場するお菓子で、カフェでは本場シチリアから輸入した生地とレモンピールで作る。試食した岩崎さんも「すっごくおいしい!」と大満足の様子だった。

黄色い帽子のおじさんとジョージが初めて出会うシーンを再現できるドリンクメニュー「『ジョージと黄色い帽子のおじさんの出会い』フェーブ付きドリンクセット」も試食。カップを開けて出てくるかわいらしいシェフジョージのおまけのフェーブには、大感激する岩崎さん。新オリジナルグッズ「メニューブックチョコラングドシャ」などにも注目し、「これはお土産もたくさん買っちゃいますね!」と語った。

最後に岩崎さんは「黄色い帽子のおじさんを喜ばせるためのカフェということなので、ぜひ皆さんも黄色い帽子のおじさんの気持ちになって、黄色いものを着てくると楽しいんじゃないかと思います。私も早起きして遊びに来たいと思いますので皆さまもぜひお越しになってください」とコメントした。

「おさるのジョージ」キッチンの営業時間は10:00~21:00 (最終受付20:00)。全24席。

(c)Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.