荒木飛呂彦原作によるアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」の2ndPVが公開された。

空条承太郎の娘・徐倫を主人公とし、2021年12月から第12話までが配信・放送されたアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」。徐倫やプッチ、エルメェス、フー・ファイターズの姿を切り取った2ndPVのほか、第13話から第24話までが9月1日からNetflixにて全世界独占先行配信、10月7日からTOKYO MXほかで放送されることも解禁となった。

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」第13話～第24話

放送情報

TOKYO MX：2022年10月7日（金）より毎週金曜日24:30～

MBS：2022年10月7日（金）より毎週金曜日26:55～

BS11：2022年10月7日（金）より毎週金曜日24:30～

ABEMA：2022年10月7日（金）より毎週金曜日24:30～

アニマックス：2022年10月8日（土）より毎週土曜日21:30～

配信情報

Netflix：2022年9月1日（木）より全世界独占先行配信

スタッフ

原作：荒木飛呂彦（集英社ジャンプコミックス刊）

総監督：鈴木健一

監督：加藤敏幸

シリーズ構成：小林靖子

キャラクターデザイン：筱雅律

サブキャラクターデザイン：土屋圭

スタンドデザイン：石本峻一

プロップデザイン：新妻大輔、宝谷幸稔

美術設定：滝れーき、長澤順子、渡邊由里子

美術監督：渡辺佳人

色彩設計：佐藤裕子

撮影監督：山田和弘

編集：廣瀬清志

CGプロデューサー：濱中裕

CGディレクター：宍戸光太郎

音響監督：岩浪美和

音楽：菅野祐悟

アニメーション制作：david production

キャスト

空条徐倫：ファイルーズあい

エルメェス・コステロ：田村睦心

フー・ファイターズ：伊瀬茉莉也

エンポリオ・アルニーニョ：種崎敦美

ウェザー・リポート：梅原裕一郎

ナルシソ・アナスイ：浪川大輔

空条承太郎：小野大輔

エンリコ・プッチ：関智一

(c)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会