モスフードサービスは8月2日、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレーションしたグッズと福袋の販売額相当の"お食事補助券"が入った「モスバーガー×ポムポムプリン サマーラッキーバッグ」(3,000円)を全国の「モスバーガー」店舗(一部店舗除く)にて数量限定で発売する。

モスバーガー×ポムポムプリン サマーラッキーバッグの「保冷トートバッグ」

同社では昨年、"夏の福袋"として、人気キャラクターの「星のカービィ」とコラボしたセットを販売。大変好評だったことから、今年も"夏の福袋"を発売する。

今回は、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」のコラボグッズが付いたセットを販売する。好きな言葉は「おでかけ」の「ポムポムプリン」にちなみ、「夏のおでかけ」をテーマにしたオリジナルグッズが4種類付いている。

「保冷トートバッグ」は、ランチやちょっとしたピクニックにも使える便利な保冷機能付き。「マイボトル」は、500mlの飲み物を入れることができる。「おにぎらずケース」は、簡単におにぎらずを作ることが出来るアイテム。毎日欠かせない「ミニタオル」も含め、4点はすべて"夏の福袋"でしか手に入らないオリジナルグッズであるとのこと。

モスバーガー×ポムポムプリン サマーラッキーバッグの「マイボトル」

モスバーガー×ポムポムプリン サマーラッキーバッグの「おにぎらずケース」

モスバーガー×ポムポムプリン サマーラッキーバッグの「ミニタオル」

さらに、モスバーガー店舗で使える「お食事補助券(500円×6枚綴り)」が入っている。ポムポムプリンデザインの専用紙袋に入れて提供する。 お食事補助券の有効期限は2022年10月末まで。

モスバーガー×ポムポムプリン サマーラッキーバッグの「お食事補助券」

専用紙袋に入れて提供

同商品は、7月7日~24日の間、ネットでの事前予約を受け付ける。事前予約はネットでのみ受付。予約は1人3個まで可能。受取期間は、8月2日~10日。

(c) 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L628892