コロナ渦で一気に需要の高まりをみせ、勢いを増しているVOD(ビデオ・オン・デマンド)。もともと日本でも根強い人気がある韓国ドラマは、2020年の第4次韓流ブームを経て、さらに人気が急増しています。VODで韓ドラを視聴しているという人も多いようです。

そこで今回は、マイナビニュース会員の男女504名を対象に、「Amazonプライム・ビデオで配信されている韓国ドラマで好きな作品」についてアンケート調査を実施しました。

「Amazonプライム・ビデオ(アマプラ)」韓国ドラマ人気ランキング

マイナビニュース会員に「アマプラで視聴できる好きな韓国ドラマ」について聞いてみたところ、順位はこのような結果になりました。

1位「SUITS/スーツ 運命の選択」【2018年】(11.8%)

2位「君のハートを捕まえろ!」【2019年】(8.9%)

3位「優雅な一族」【2019年】(6.6%)

4位「王になった男」【2019年】(6.5%)

5位「カノジョは嘘を愛しすぎてる」【2017年】(4.7%)

6位「マザー 無償の愛」【2018年】(4.1%)

6位「怪物」【2021年】(4.1%)

8位「キム秘書はいったい、なぜ?」【2018年】(3.6%)

8位「トッケビ~君がくれた愛しい日々~」【2017年】(3.6%)

8位「恋するイエカツ」【2021年】(3.6%)

11位「ボーイフレンド」【2018年】(3.0%)

11位「あなたが眠っている間に」【2017年】(3.0%)

11位「凍てついた愛」【2019年】(3.0%)

11位「コッパダン~恋する仲人~」【2019年】(3.0%)

15位「太陽の末裔 Love Under The Sun」【2016年】(2.4%)

15位「バベル~愛と復讐の螺旋~」【2019年】(2.4%)

15位「僕が見つけたシンデレラ~Beauty Inside~」【2018年】(2.4%)

15位「ある日~真実のベール」【2021年】(2.4%)

19位「青い海の伝説」【2017年】(1.8%)

19位「100日の郎君様」【2018年】(1.8%)

19位「平日午後3時の恋人たち」【2020年】(1.8%)

19位「九尾の狐とキケンな同居」【2021年】(1.8%)

19位「黄金の庭」【2019年】(1.8%)

24位「今、別れの途中です」【2022年】(1.2%)

24位「おかえり~ただいまのキスは屋根の上で!?~」【2020年】(1.2%)

24位「ユミの細胞たち」【2021年】(1.2%)

24位「明日も晴れ」【2018年】(1.2%)

24位「サイコメトリーあいつ(彼はサイコメトラー -He is Psychometric-)」【2019年】(1.2%)

29位「真心が届く~僕とスターのオフィス・ラブ!?~」【2019年】(0.6%)

29位「ファイティン♡ガール!~Miss Lee~」【2019年】(0.6%)

29位「サム、マイウェイ~恋の一発逆転!~」【2017年】(0.6%)

29位「Oh!ご主人様~恋が出来ない僕とカノジョの同居生活~」【2021年】(0.6%)

29位「だから俺はアンチと結婚した」【2021年】(0.6%)

29位「ブラックドッグ~新米教師コ・ハヌル~」【2019年】(0.6%)

29位「その男の記憶法」【2020年】(0.6%)

36位「ウラチャチャ!?~男女6人恋のバトル~」(0.0%)

1位「SUITS/スーツ 運命の選択」【2018年】

見事1位に輝いたのは、「SUITS/スーツ 運命の選択」。本作は2011年から2019年までアメリカで放送されていたテレビドラマを、チャン・ドンゴンとパク・ヒョンシクにより韓国でリメイクした人気作品です。日本でも2018年と2020年に織田裕二主演でリメイクされています。

「SUITS/スーツ 運命の選択」は、韓国最高の法律事務所カン&ハムのエース弁護士、チェ・ガンソク(チャン・ドンゴン)と、驚異的な記憶力を持つ新人弁護士コ・ヨヌ(パク・ヒョンシク)の仕事や成長を描いたドラマです。

・「すごく感動しました」(32歳女性)

・「日本版と比較するとおもしろかった」(30歳男性)

・「事件にどのように立ち向かっていくのかというところがよかった」(42歳男性)

・「嫁と一緒に見ていたから、だんだんハマってしまった」(53歳男性)



出演/チャン・ドンゴン、パク・ヒョンシク、チン・ヒギョン

公開年/2018年

2位「君のハートを捕まえろ!」【2019年】

2位に選ばれたのは、「君のハートを捕まえろ!」。「シンデレラのお姉さん」や「メリは外泊中」といった作品で知られる女優、ムン・グニョンが3年ぶりに出演したテレビドラマです。

熱血新人警察官のユ・リョン(ムン・グニョン)と冷静エリート警察官のコ・ジソク(キム・ソノ)。地下鉄警察隊に所属する2人が、「地下鉄の幽霊」と呼ばれる連続殺人鬼を捕まえようと事件を追う。性格の違いから対立する2人だが、いつしか愛情が芽生えはじめ……。

・「こんなにかわいい純粋なラブストーリーは日本ドラマにはなかなかないので完全にハマってしまいました」(62歳女性)

・「韓国ならではのドラマで心から楽しめたので」(62歳女性)

・「韓国ドラマはリアル感が魅力なので気に入っています」(46歳男性)



出演/ムン・グニョン、キム・ソノ、チョン・ユジン

公開年/2019年

3位「優雅な一族」【2019年】

3位には「優雅な一族」がランクイン。

巨額の富を維持するためなら手段と方法を選ばない韓国有数の財閥・MCグループ。そんなMCグループ会長の一人娘、ソッキ(イム・スヒャン)と弁護士のユンド(イ・ジャンウ)は、グループの闇を暴くために立ち向かいます。優雅な財閥一家に隠された秘密とは……。

出演/イ・ジャンウ、イム・スヒャン、ペ・ジョンオク

公開年/2019年

・「最後までハラハラドキドキのおもしろいドラマだった」(53歳女性)

・「複雑なストーリーがおもしろかった」(50歳男性)



4位「王になった男」【2019年】

4位には、「王になった男」が入りました。

このドラマは、イ・ビョンホン主演の大ヒット映画『王になった男』(2012年)をリメイクした作品で、子役出身のヨ・ジングが主演を務めています。ドラマ版では、映画では描かれなかったロマンス要素もたっぷり盛り込まれているのも魅力。

王位を巡る権力争いで混乱が極限に達していた朝鮮中期。政争に心を病んだ王のイ・ホン(ヨ・ジング)は、自分と瓜二つの芸人・ハソン(ヨ・ジング、一人二役)を自分の影武者に仕立てるのですが……。

・「王室の話が好きで色々見ているがおもしろいものが多いから」(42歳女性)

・「どんどんのめり込んでいった」(45歳女性)

・「スリルも感じられたから」(45歳男性)

・「登場人物も魅力的でおもしろかった」(57歳男性)



出演/ヨ・ジング、イ・セヨン、キム・サンギョン

公開年/2019年

5位「カノジョは嘘を愛しすぎてる」【2017年】

5位には「カノジョは嘘を愛しすぎてる」がランクイン。日本の漫画が原作で、日本で実写映画化もされています。

このドラマは、正体を隠して活動をしている天才作曲家ハンギョル(イ・ヒョヌ)と、彼に一目ぼれした“ビタミンボイス”の女子高生ソリム(ジョイ)が繰り広げるラブコメディです。

・「ドラマチックでよかった」(56歳男性)

・「一番印象に残っている」(52歳男性)

・「何となく見始めたが結局、全部見てしまうほどハマった」(48歳男性)

・「韓ドラ特有のハラハラドキドキの展開がおもしろかったです」(63歳男性)



出演/イ・ヒョヌ、ジョイ(Red Velvet)、イ・ジョンジン

公開年/2017年

6位「マザー 無償の愛」【2018年】

6位の「マザー 無償の愛」は、日本で2010年に放送されたドラマ「Mother」をリメイクした韓国ドラマ。韓国のほかトルコやウクライナ、タイなど世界各国でリメイクされています。韓国版は数々のヒット作を生み出してきたスタジオドラゴンが制作を手掛けました。

主人公は、小学校の非常勤教師として働くことになったスジン(イ・ボヨン)。親からの虐待に傷ついた少女を救うため、親子に扮して逃亡することを決心。そこから少しずつ母親と子どもになっていく過程が描かれています。

・「オリジナルは日本ドラマだったため、なじみやすかった」(43歳男性)

・「ストーリーがすばらしくて感動しました」(39歳男性)

・「出演している役者の演技力も高くとても感動したから」(48歳男性)



出演/イ・ボヨン、ナム・ギエ、イ・ジェユン

公開年/2018年

6位「怪物」【2021年】

「怪物」も同率6位にランクインしています。本作は韓国のゴールデングローブ賞と呼ばれる百想芸術大賞で、2021年にテレビ部門ドラマ作品賞、脚本賞、男性最優秀演技賞などを受賞した話題作です。

片田舎のマニャン派出所巡査部長として働くドンシク(シン・ハギュン)と、ソウルからやって来たエリート警部補ジュウォン(ヨ・ジング)が組み、連続殺人事件の謎を追う心理サスペンス。

・「シンプルなタイトルにひかれて見てみた。ラストはこういうことだったのねと腑に落ちた」(52歳男性)

・「ストーリーがとてもおもしろかったです」(64歳女性)



出演/シン・ハギュン、ヨ・ジング、チェ・デフン

公開年/2021年

8位「キム秘書はいったい、なぜ?」【2018年】

8位の「キム秘書はいったい、なぜ?」は韓国の同名ウェブ小説を原作とするドラマです。「ロマコメの神」「キス職人」の異名を持つパク・ソジュンと、「ラブコメの女王」と呼ばれるパク・ミニョンの最強タッグが実現した、ロマンティックコメディになっています。

財力、顔、頭脳すべて完璧に持ち合わせる、超が付くほどナルシストな大企業の副会長イ・ヨンジュン(パク・ソジュン)。そんな彼を秘書として長年サポートしてきたキム・ミソ(パク・ミニョン)が、突然退職を願い出て……。御曹司と秘書の退社駆け引きが楽しいドラマです。

・「パク・ソジュン演じる主人公が魅力的! ストーリーもよかった」(52歳男性)

・「パク・ミニョンがかわいかったし、ストーリーもおもしろかった」(18歳女男性)

・「キュンキュンが止まらないです! 社長×秘書の王道ラブストーリーすべてが尊い」(29歳男性)



出演/パク・ソジュン、パク・ミニョン、イ・テファン

公開年/2018年

8位「トッケビ~君がくれた愛しい日々~」【2017年】

同率で8位にランクインしたのは、「トッケビ~君がくれた愛しい日々~」。韓国でも“トッケビシンドローム”を巻き起こすほど大人気となった作品です。

不滅の人生を終えるため、運命の花嫁を必要とするトッケビことキム・シン(コン・ユ)と、記憶喪失の死神(イ・ドンウク)。奇妙な同居を始めることになった彼らの前に“トッケビの花嫁”と主張する少女(キム・ゴウン)があらわれ……。

・「コン・ユさんの演技がすばらしく、ファンタジーな内容にハマってしまった」(62歳女性)

・「ストーリーがとてもよく、引き込まれていきます」(59歳男性)

・「登場するキャラクターがみんな個性的でよかった」(45歳男性)



出演/コン・ユ、キム・ゴウン、イ・ドンウク

公開年/2017年

8位「恋するイエカツ」【2021年】

同じく8位に入ったのは、Amazonプライム・ビデオで独占配信中の「恋するイエカツ」。

主人公は、雑誌の編集者として働くヨンウォン(チョン・ソミン)。ある日、仕事と家を同時に失うことになったヨンウォン。そんな彼女と不動産投資家のジャソン(キム・ジソク)が互いにひかれ合っていく、王道のラブコメディ。

・「コロナ禍に制作したにもかかわらずよくできていると感じた」(52歳女性)

・「社長と平社員の恋、みたいな韓ドラ王道の展開だったが、なぜか現実味があり、ドキドキした」(53歳男性)



出演/チョン・ソミン、キム・ジソク、チョン・ゴンジュ

公開年/2021年

11位「ボーイフレンド」【2018年】

11位には「ボーイフレンド」がランクイン。このドラマは、女性CEOと年下新入社員という、王道の韓国ドラマとは一味違った設定で話題を呼びました。キューバで撮影された異国情緒漂うロケシーンは必見です。

政治家の父を持ち、幼いころから一度も自分らしく生きられずに育ったスヒョン(ソン・ヘギョ)。財閥の御曹司と政略結婚するもすぐに離婚してしまいます。その慰謝料として受け取ったのがトンファホテルで、彼女はCEOとして手腕を発揮することに。そんな彼女がホテル新設を計画しているキューバに訪れ、一人旅をしていた青年ジニョク(パク・ボゴム)と偶然の出会います。この出会いが彼女の人生を大きく揺るがすことに……。

・「この作品には特に感動しました」(51歳女性)

・「とにかくドキドキワクワクさせられました。たびたび登場するキューバもすごく魅力的でした」(49歳男性)



出演/パク・ボゴム、ソン・ヘギョ

公開年/2018年

11位「あなたが眠っている間に」【2017年】

同じく11位にランクインしたのは、「あなたが眠っている間に」。

本作は、新・韓流四天王にあげられるイ・ジョンソクと、「国民の初恋」と呼ばれるペ・スジが共演したファンタジーサスペンスドラマです。脚本は「君の声が聞こえる」「ピノキオ」などのヒットドラマで知られるパク・ヘリョンが担当しています。

誰かに降りかかる不幸な事件や事故を、予知夢で見てしまうホンジュ(ペ・スジ)。ある日、予知夢に見知らぬ男性・ジェチャン(イ・ジョンソク)が出てきます。ホンジュは夢が現実になるのを防ぐために奮闘しますが……。

・「すごく好きな作品です! 見ていて飽きない!」(40歳女性)

・「ストーリーがよくできていて、とにかくすばらしい作品」(50歳男性)

・「ファンタジーなのに、現実にありえそうなリアルさも描かれていておもしろかった」(34歳男性)



出演/イ・ジョンソク、ペ・スジ、チョン・ヘイン、イ・サンヨプ

公開年/2017年

11位「凍てついた愛」【2019年】

同率11位には「凍てついた愛」が入りました。本作の主演は、日本でも大ヒットした映画『パラサイト 半地下の家族』でセレブ妻を演じたチョ・ヨジョン。ドラマのキーパーソンとなるソンホ役には、「あなたが眠っている間に」でイ・ジョンソクの少年時代を演じていたナム・ダルムが出演しています。

中学3年生のソンホ(ナム・ダルム)が、学校の中庭で頭から血を流して倒れた状態で発見されます。生死の瀬戸際に立たされた息子とその家族が、真実を探すサスペンスドラマです。

・「最初はドラマのタイトルに興味をひかれ、実際に見てみておもしろかった作品」(49歳男性)

・「今まで見た韓ドラの中で、特にストーリーがおもしろかった」(44歳男性)



出演/チュ・ジャヒョン、チョ・ヨジョン、パク・ヒスン

公開年/2019年

11位「コッパダン~恋する仲人~」【2019年】

「コッパダン~恋する仲人~」も同率11位でした。

物語の舞台は朝鮮時代。両班のお見合い仲介集団「コッパダン(花婆党)」が、王(ソ・ジフン)の初恋相手であるケトン(コ・スンヨン)を王妃の座に就かせようと奮闘します。しかし、コッパダンの一員であるマ・フン(キム・ミンジェ)も、明るく元気なケトンにひかれ……。

・「家族が見ていたのをたまたま見たらハマってしまった」(59歳女性)

・「朝鮮版花より男子だから」(53歳男性)

・「ストーリーがよかったから」(38歳男性)



出演/キム・ミンジェ、パク・ジフン、コン・スンヨン

公開年/2019年

15位「太陽の末裔 Love Under The Sun」【2016年】

15位の「太陽の末裔 Love Under The Sun」は、「シークレット・ガーデン」「トッケビ~君がくれた愛しい日々~」などでヒットメーカーとして知られる脚本家・キム・ウンスクが手がけ、歴史的大ヒットとなった韓国ドラマです。

束の間の休暇を過ごしていた軍人のシジン(ソン・ジュンギ)は、ひょんな事件をきっかけに医師のモヨン(ソン・ヘギョ)と出会い、ひとめぼれしてしまいます。しかし、シジンの任務により、すぐ離れ離れに。そんな2人が紛争地帯という極限の環境で運命的に再会を果たし……。

・「ストーリーがとてもおもしろかった」(52歳男性)

・「最後まで見応えがあるので、好きです」(41歳男性)

・「情景描写とほんわかとした雰囲気に魅了された」(61歳男性)



出演/ソン・ジュンギ、ソン・ヘギョ、チン・グ

公開年/2016年

15位「バベル~愛と復讐の螺旋~」【2019年】

同じく15位にランクインしたのは「バベル~愛と復讐の螺旋~」です。韓国では“バベリスト"という言葉が生まれるほど、熱狂的な視聴者が続出した作品。放送前から19禁ドラマと話題になるほど、序盤から刺激的なシーンが登場することでも知られています。

チャ・ウヒョク(パク・シフ)は優秀な検事。実は、両親の死に関与していたコサングループの会長に復讐するため、グループに潜り込もうと試みます。一方、コサングループの次男と結婚し辛い日々を過ごしていた女優のハン・ジョンウォン(チャン・ヒジン)。そんな彼女を救うため、ウヒョクが奮闘しますが……。

・「最初は何となく見てみただけだったが、すごく楽しめた作品」(45歳女性)

・「ストーリー展開のテンポが好みだったので」(60歳男性)

・「ストーリーとキャスティングどちらもよかった」(67歳男性)



出演/パク・シフ、チャン・ヒジン、キム・ジフン

公開年/2019年

15位「僕が見つけたシンデレラ~Beauty Inside~」【2018年】

「僕が見つけたシンデレラ~Beauty Inside~」も同率15位にランクイン。このドラマは、2015年に公開されたハン・ヒョジュ主演による映画『ビューティー・インサイド』に新たな設定を加えてリメイクした作品です。

月に1週間だけ、他人の顔に変わってしまうという秘密を持つトップ女優のハン・セゲ(ソ・ヒョンジン)。彼女は人の顔が見わけられない財閥の御曹司、ソ・ドジェ(イ・ミンギ)と出会うが印象は最悪で……。お互いに秘密を持つ、セゲとドジェの少し変わったラブロマンスが描かれています。

・「先が気になり、ついつい見すすめてしまった作品」(58歳女性)

・「ベタな展開なのに楽しめました」(50歳女性)



出演/ソ・ヒョンジン、イ・ミンギ、イ・ダヒ

公開年/2018年

15位「ある日~真実のベール」【2021年】

同じく15位の「ある日~真実のベール」は、2008年に英国のBBCで放送された「クリミナル・ジャスティス」をリメイクしたドラマ。Amazonプライム・ビデオで独占配信されています。

一夜にして平凡な大学生から殺人事件の容疑者になってしまったキム・ヒョンス(キム・スヒョン)。その弁護を引き受けることになった三流弁護士のシン・ジュンハン(チャ・スンウォン)は、ヒョンスの冤罪を証明しようと奮闘しますが……。

出演/キム・スヒョン、チャ・スンウォン、キム・ソンギュ

公開年/2021年

・「何回も見てしまうほど、おもしろい作品」(53歳女性)



19位「青い海の伝説」【2017年】

19位の「青い海の伝説」は、韓国に古くから伝わる説話集をモチーフにしたファンタジーロマンスです。

嵐のせいで海岸に打ち上げられてしまった人魚、セファ(チョン・ジヒョン)と天才詐欺師のジュンジェ(イ・ミンホ)。決して共存することのできない2人の切ないラブストーリー。

・「ストーリー展開にハラハラしながら鑑賞しました。純愛ラブストーリーでおもしろかった」(36歳男性)



出演/イ・ミンホ、チョン・ジヒョン、イ・ヒジュン

公開年/2017年

19位「100日の郎君様」【2018年】

同率19位にランクインしたのは「100日の郎君様」。このドラマは、演技が上手なアイドルとしても知られるド・ギョンス(EXO所属/D.O.)が時代劇に初挑戦した作品です。

朝鮮の継承者であるイ・ユル(ド・ギョンス)は権力争いによって命を狙われた結果、記憶喪失に。平民のホンシム(ナム・ジヒョン)と夫婦として過ごしていくうちに、2人の間には愛が芽生え……。

出演/ド・ギョンス、ナム・ジヒョン、キム・ソノ

公開年/2018年

19位「平日午後3時の恋人たち」【2020年】

同じく19位には「平日午後3時の恋人たち」が入りました。このドラマは、2014年に日本でも新語・流行語大賞にノミネートされるほどのブームを巻き起こした日本のドラマ「昼顔~平日午後3時の恋人たち~」の韓国リメイク作品。

結婚5年目の夫とは決してうまくいっているとは言えない、主婦ソン・ジウン(パク・ハソン)。向かいに越してきたチェ・スア(イェ・ジウォン)に不倫のアリバイ作りを頼まれ引き受けていくうちに、自身も生物教師のユン・ジョンウ(イ・サンヨプ)と恋に落ちてしまいます。

・「日本のドラマのリメイク版と知って見た作品」(52歳男性)

・「ストーリーがおもしろかったので」(42歳男性)



出演/パク・ハソン、イェ・ジウォン、イ・サンヨプ

公開年/2020年

19位「九尾の狐とキケンな同居」【2021年】

同率19位となった「九尾の狐とキケンな同居」は同名の韓国漫画を原作とするラブコメ作品で、Amazonプライム・ビデオで独占配信されているドラマです。

999歳の九尾の狐、シン・ウヨ(チャン・ギヨン)は人間になることを目標に、人間の精気がつまった玉を集めてきた。ある日、女子大生のイ・ダム(イ・ヘリ)はその玉をとっさに飲み込んでしまう。その玉を取り出して人間になるため、ウヨとダムは同居生活を送ることに……。

出演/チャン・ギヨン、イ・ヘリ、カン・ハンナ

公開年/2021年

19位「黄金の庭」【2019年】

同じく19位にランクインしたのは、「黄金の庭」です。

幼い頃、母親に捨てられてしまったウン・ドンジュ(ハン・ジへ)。そんな彼女とは対照的な生活を送る女性、サビーナ(オ・ジウン)。そんな2人がある事件に巻き込まれてしまいます。これをきっかけに予想もつかない展開に発展することに……。

・「ストーリー展開がすごくスリリングでおもしろい」(72歳男性)



出演/ハン・ジへ、オ・ジウン、イ・サンウ、イ・テソン

公開年/2019年

24位「今、別れの途中です」【2022年】

24位にランクインしたのは「今、別れの途中です」。

Amazonプライム・ビデオで独占配信されているこのドラマは、ヒロインを務めたソン・ヘギョの3年振りのドラマ出演、さらに相手役のチャン・ギヨンにとっては軍隊入隊前最後と出演作とてしも話題になりました。

本作の主人公は、ファッションブランドのデザインチーム長として働くキャリアウーマン、ハ・ヨンウン(ソン・ヘギョ)。そんな彼女と運命的に出会ったカメラマン、ユン・ジェグク(チャン・ギヨン)による「別れ」をテーマに描いた大人のラブロマンス。

・「一番記憶に残っている作品」(80歳女性)

・「2人の気持ちの変化に魅了された。ファッション好きな人はより楽しめそう」(49歳男性)



出演/ソン・ヘギョ、チャン・ギヨン、チェ・ヒソ

公開年/2022年

24位「おかえり~ただいまのキスは屋根の上で!?~」【2020年】

同率24位の「おかえり~ただいまのキスは屋根の上で!?~」は、韓国の漫画を原作とするファンタジーラブストーリー。

猫嫌いのソラ(シン・イェウン)は、10年もの間ジェソン(ソ・ジフン)に片思いをしている子犬系女子。ある日、恋人に振られたジェソンは猫アレルギーにもかかわらず、プレゼントした猫まで返されてしまいます。そんな彼の代わりに猫の面倒をみることにしたソラでしたが、猫のホンジョはソラのそばにいるとイケメン(キム・ミョンス)に姿を変えます。

そんなホンジョとソラ、ジェソンによるちょっと変わった三角関係ラブストーリーです。

・「もともと出演キャストが好きで、たまたま見てみたらドラマだったが、ストーリーも感動するぐらいおもしろかった」(33歳男性)



出演/キム・ミョンス、シン・イェウン、ソ・ジフン

公開年/2020年

24位「ユミの細胞たち」【2021年】

同じく24位にランクインしたのはAmazonプライム・ビデオで独占配信中のラブコメディ「ユミの細胞たち」。このドラマは、韓ドラ初の実写×3Dアニメを融合させたことでも話題を呼んだ作品です。韓国ではすでにシーズン2も放送されています。

本作は、平凡な会社員のユミ(キム・ゴウン)に一目ぼれしたクウン(アン・ボヒョン)の恋愛模様をメインに描いています。ユミを見守る細胞たちと成長する彼女の姿も見どころのひとつ。

出演/キム・ゴウン、アン・ボヒョン、イ・ユビ

公開年/2021年

24位「明日も晴れ」【2018年】

同じく24位には「明日も晴れ」がランクイン。

学歴もお金も無い主人公、ハニ(ソル・イナ)がアパレル会社を設立し、ファッション業界で七転八起しながら奮闘していく、ハートフル・ラブコメディ。

・「ストーリーに感動します」(26歳男性)



出演/ソル・イナ、チン・ジュヒョン、ハ・スンリ

公開年/2018年

24位「サイコメトリーあいつ(彼はサイコメトラー -He is Psychometric-)」【2019年】

「サイコメトリーあいつ(彼はサイコメトラー -He is Psychometric-)」も24位に入りました。

心の中に秘密を隠し持つユン・ジェイン(シン・イェウン)と、相手の記憶の残像を読み取るサイコメトリーの能力を持つイ・アン(ジニョン)。そんな2人が必然的な出会いを果たしたことで、過去の難事件の真相に迫っていきます。

・「ホラーもあり、サスペンスも盛り込まれた作品で、非常に記憶に残る作品だったので」(58歳男性)



出演/ジニョン、シン・イェウン、キム・グォン、ダソム

公開年/2019年

29位「真心が届く~僕とスターのオフィス・ラブ!?~」【2019年】

29位にランクインしたのは、韓国の制作会社スタジオドラゴンによるラブロマンス作品「真心が届く~僕とスターのオフィス・ラブ!?~」。この作品は、「トッケビ」でカップル役を演じたユ・インナとイ・ドンウクが再共演したことでも話題になりました。

嘘のスキャンダルのせいで芸能界引退危機に立たされている女優のオ・ユンソ(ユ・インナ)。そんな危機的状況を回避するため、次回作で弁護士を演じるための研修として、法律事務所で働くことに。そこで出会ったのが、完璧主義弁護士のクォン・ジョンロク(イ・ドンウク)。2人はだんだんとひかれあっていきますが……。恋愛にウブな2人のキュートなロマンスが描かれたラブコメディです。

・「コミカルな掛け合いがおもしろかった」(74歳男性)



出演/ユ・インナ、イ・ドンウク、イ・サンウ

公開年/2019年

29位「ファイティン♡ガール!~Miss Lee~」【2019年】

同率29位には「ファイティン♡ガール!~Miss Lee~」がランクイン。

中小企業のチョンイル電子に勤めるシンシム(イ・ヘリ)は、ポジティブさだけが取り柄の下っ端社員。ある日、会社が倒産危機となり、突如ソンシムが社長に大抜擢されます。そんな彼女が会社の社員たちとともに成長していく、ヒューマンオフィスドラマです。

・「ちょっと感動するドラマでよかったので」(47歳男性)



出演/イ・ヘリ、キム・サンギョン、チャ・ソウォン

公開年/2019年

29位「サム、マイウェイ~恋の一発逆転!~」【2017年】

同じく29位に入ったのは、パク・ソジュンが主演を務める「サム、マイウェイ~恋の一発逆転!~」。「キム秘書はいったい、なぜ?」とは一味違ったパク・ソジュンの演技にも注目してほしい作品です。

ドンマン(パク・ソジュン)とエラ(キム・ジウォン)は子どもの頃からの幼馴染。それぞれ挫折を経験するも、平凡な人生を送っていた2人でしたが、次第に幼なじみという関係から恋愛関係に変化していき……。

・「ラブコメ好きにはたまらない作品」(37歳男性)



出演/パク・ソジュン、キム・ジウォン、アン・ジェホン

公開年/2017年

29位「Oh!ご主人様~恋が出来ない僕とカノジョの同居生活~」【2021年】

同じく29位の「Oh!ご主人様~恋が出来ない僕とカノジョの同居生活~」は、Amazonプライム・ビデオで独占配信されているドラマです。

韓国のトップ女優・オ・ジュインは、恋愛をしない主義。一方、トップ作家のハン・ビス(イ・ミンギ)は完璧な男性でありながら恋愛を苦手とするタイプ。そんな2人が契約同居を始めることになり、少しずつお互いの気持ちも変化していきます。

・「ドラマの内容がおもしろかったので」(48歳男性)



出演/イ・ミンギ、ナナ、カン・ミニョク

公開年/2021年

29位「だから俺はアンチと結婚した」【2021年】

Amazonプライム・ビデオで独占配信中の「だから俺はアンチと結婚した」も、29位にランクイン。このドラマは同名の小説が原作で、ウェブ漫画化や映画化もされている作品です。

K-POP界のトップスター、フジュン(チェ・テジュン)と、フジュンのアンチファンで雑誌社記者のグニョン(スヨン)。そんな2人が番組の企画で同居生活を始めることに。最初はいがみ合っていた2人が次第にひかれ合っていく、ラブコメディ作品です。

出演/チェ・テジュン、スヨン、チャンソン

公開年/2021年

・「ヒロインのツンデレ感がよかった」(47歳男性)



29位「ブラックドッグ~新米教師コ・ハヌル~」【2019年】

29位には「ブラックドッグ~新米教師コ・ハヌル~」が入りました。

教師を夢みるコ・ハヌル(ソ・ヒョンジン)。ようやく臨時教師として勤め始めますが、学校ではコネ採用と誤解され、冷ややかな視線を浴びてしまいますが……。先輩教師たちに助けられながら、理想の教師像を追い求めて奮闘するハヌルの成長を描くヒューマンドラマ。

出演/ソ・ヒョンジン、ラ・ミラン、ハジュン

公開年/2019年

・「数々の韓ドラを見たせいかマンネリを感じていたなかで、新鮮な気持ちで見られた作品だったから」(73歳男性)



29位「その男の記憶法」【2020年】

「その男の記憶法」も29位に入りました。本作は2020年のMBC演技大賞で多数受賞したことでも知られるファンタジーロマンス。

ニュース番組でアンカーを務めるイ・ジョンフン(キム・ドンウク)は、その日あったすべての出来事を記憶してしまう過剰記憶症候群に苦しんでいました。ある日、ジョンフンの担当番組に女優のヨ・ハジン(ムン・ガヨン)が出演。ジョンフンはハジンに会うたび、過去の記憶を思い出し、次第に彼女のことを気になりはじめます。

・「今まで韓国ドラマはあまり見ていなかったが、この作品はおもしろくてハマれた」(28歳男性)



出演/キム・ドンウク、ムン・ガヨン、ユン・ジョンフン

公開年/2020年

36位「ウラチャチャ!?~男女6人恋のバトル~」【2019年】

そして36位は「ウラチャチャ!?~男女6人恋のバトル~」でした。2018年に放送されたドラマ「ウラチャチャ My Love」の続編となる作品ですが、キャストもストーリーも一新。本作の主人公は、キム・ソノが務めています。

ゲストハウス「ワイキキ」を経営するのは、高校からの同級生であるイ・ジュンギ(イ・イギョン)、チャ・ウシク(キム・ソノ)、クク・ギボン(シン・ヒョンス)。そんな3人の初恋相手で高校のマドンナ的存在だったハン・スヨン(ムン・ガヨン)がゲストハウスにやって来て……。

出演/キム・ソノ、ムン・ガヨン、イ・イギョン、シン・ヒョンス

公開年/2019年

あなたが好きなAmazonプライム・ビデオの韓国ドラマは?

今回はAmazonプライム・ビデオで視聴できる好きな韓国ドラマについてランキング形式で紹介しました。次にチェックしたい韓国ドラマは、見つかりましたか?

以前は「韓国ドラマ=女性が見るもの」というイメージがありましたが、第4次韓流ブームを経た今では、男女関係なく楽しめるものになったことが、今回のアンケート結果でわかりました。

また、Amazonプライム・ビデオで独占配信されている作品も多くランクインしていたので、Amazonプライム・ビデオを契約されている方はぜひ一度ご覧になってみてくださいね。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がマイナビに還元されることがあります

調査時期:2022年5月24日

調査対象:マイナビニュース会員

調査数:男女合計504人(男性:385人、女性:119人)

調査方法:インターネットログイン式アンケート