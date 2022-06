2022年7月からの放送開始が予定されているTVアニメ『シュート!Goal to the Future』より、スペシャルPVが公開され、all at onceが歌うエンディング主題歌「RIVALS」が初解禁となった。

スペシャルPVでは、「RIVALS」の楽曲に合わせ、キャラクター達の葛藤や過去が、次々と写し出される。

●「シュート! Goal to the Future」ED主題歌PV

TVアニメ『シュート!Goal to the Future』は、2022年7月よりAT-X、TOKYO MXほかにて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)2022 大島司/シュート!Goal to the Future 製作委員会