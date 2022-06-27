アニメ「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」の第2幕「月ノ巻」より、週替わり入場者特典の情報が到着した。
入場者特典はキャラクターデザイン・谷口淳一郎の描き下ろしイラストを用いた「色紙風かあど」全11種。どの絵柄も本編のワンシーンを別アングルから捉えたもので、“とある本丸”の初めての夏休みの様子が描かれている。配布スケジュールの詳細は記事末のリストで確認を。
「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」は3部作で構成される劇場上映作品。第1幕「雪ノ巻」は5月20日より3週間限定で上映され、第2幕の「月ノ巻」は7月8日、第3幕の「華ノ巻」は9月1日に公開される。
「特『刀剣乱舞-花丸-』～月ノ巻～」週替わり入場者特典 配布スケジュール
1週目：7月8日（金）～14日（木）
- 大和守安定、和泉守兼定、南泉一文字、山鳥毛
- 前田藤四郎、大典太光世、ソハヤノツルキ
- にっかり青江、同田貫正国、山伏国広、蜻蛉切、数珠丸恒次、祢々切丸
- 五虎退、平野藤四郎、博多藤四郎、後藤藤四郎、信濃藤四郎、包丁藤四郎、毛利藤四郎
2週目：7月15日（金）～21日（木）
- 堀川国広、髭切、膝丸、鬼丸国綱
- 亀甲貞宗、千子村正
- 鳴狐、一期一振
- 薬研藤四郎、秋田藤四郎、乱藤四郎、厚藤四郎
3週目：7月22日（金）～28日（木）
- 太郎太刀、次郎太刀、日本号、不動行光、小烏丸
- 蜂須賀虎徹、浦島虎徹、長曽祢虎徹、肥前忠広、南海太郎朝尊、水心子正秀、源清麿
- 今剣、石切丸、三日月宗近、小狐丸、岩融
「特『刀剣乱舞-花丸-』～月ノ巻～」
2022年7月8日（金）劇場上映
スタッフ
原案：「刀剣乱舞-ONLINE-」より（DMM GAMES/NITRO PLUS）
監督：越田知明
脚本：猫田幸
キャラクターデザイン：谷口淳一郎
サブキャラクターデザイン：森光恵、飯田恵理子
刀剣デザイン：秋篠denforword日和、中島絵理
プロップデザイン：伊澤珠美、秋篠denforword日和、小野和美
美術設定：高橋武之
美術監督：安田ゆかり（オリーブ）
色彩設計：石黒けい
撮影監督：呉健弘
編集：坪根健太郎（リアル・ティ）
音響監督：郷文裕貴
音響効果：中野勝博
音楽：川井憲次
アニメーション制作：動画工房
キャスト
市来光弘、増田俊樹、鳥海浩輔、河西健吾、広瀬裕也、八代拓、伊東健人、土岐隼一、井上和彦 ほか
「特『刀剣乱舞-花丸-』～華ノ巻～」
2022年9月1日（木）劇場上映
スタッフ
監督：野呂純恵
(c)2022 NITRO PLUS・EXNOA LLC/特『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会