アニメ「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」の第2幕「月ノ巻」より、週替わり入場者特典の情報が到着した。

入場者特典はキャラクターデザイン・谷口淳一郎の描き下ろしイラストを用いた「色紙風かあど」全11種。どの絵柄も本編のワンシーンを別アングルから捉えたもので、“とある本丸”の初めての夏休みの様子が描かれている。配布スケジュールの詳細は記事末のリストで確認を。

「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」は3部作で構成される劇場上映作品。第1幕「雪ノ巻」は5月20日より3週間限定で上映され、第2幕の「月ノ巻」は7月8日、第3幕の「華ノ巻」は9月1日に公開される。

「特『刀剣乱舞-花丸-』～月ノ巻～」週替わり入場者特典 配布スケジュール

1週目：7月8日（金）～14日（木）

大和守安定、和泉守兼定、南泉一文字、山鳥毛 前田藤四郎、大典太光世、ソハヤノツルキ にっかり青江、同田貫正国、山伏国広、蜻蛉切、数珠丸恒次、祢々切丸 五虎退、平野藤四郎、博多藤四郎、後藤藤四郎、信濃藤四郎、包丁藤四郎、毛利藤四郎

2週目：7月15日（金）～21日（木）

堀川国広、髭切、膝丸、鬼丸国綱 亀甲貞宗、千子村正 鳴狐、一期一振 薬研藤四郎、秋田藤四郎、乱藤四郎、厚藤四郎

3週目：7月22日（金）～28日（木）

太郎太刀、次郎太刀、日本号、不動行光、小烏丸 蜂須賀虎徹、浦島虎徹、長曽祢虎徹、肥前忠広、南海太郎朝尊、水心子正秀、源清麿 今剣、石切丸、三日月宗近、小狐丸、岩融

「特『刀剣乱舞-花丸-』～月ノ巻～」

2022年7月8日（金）劇場上映

スタッフ

原案：「刀剣乱舞-ONLINE-」より（DMM GAMES/NITRO PLUS）

監督：越田知明

脚本：猫田幸

キャラクターデザイン：谷口淳一郎

サブキャラクターデザイン：森光恵、飯田恵理子

刀剣デザイン：秋篠denforword日和、中島絵理

プロップデザイン：伊澤珠美、秋篠denforword日和、小野和美

美術設定：高橋武之

美術監督：安田ゆかり（オリーブ）

色彩設計：石黒けい

撮影監督：呉健弘

編集：坪根健太郎（リアル・ティ）

音響監督：郷文裕貴

音響効果：中野勝博

音楽：川井憲次

アニメーション制作：動画工房

キャスト

市来光弘、増田俊樹、鳥海浩輔、河西健吾、広瀬裕也、八代拓、伊東健人、土岐隼一、井上和彦 ほか

「特『刀剣乱舞-花丸-』～華ノ巻～」

2022年9月1日（木）劇場上映

スタッフ

監督：野呂純恵

(c)2022 NITRO PLUS・EXNOA LLC/特『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会