2022年7月からの放送開始が予定されているTVアニメ『咲う アルスノトリア すんっ!』より、メインビジュアル&PVが公開された。

メインビジュアルには、第5寮のメンバーとアルスノトリアの頭上に、ミルクたっぷりの紅茶が入ったティーカップ&ソーサー。それを囲うようにメル・小アルベール・ピカトリクス・アブラメリンが、軽やかに舞う花びらと共に描かれている。

メインPVでは、追加キャストとして、こちらも原作ゲームと同じく、学園長のソロー(cv. ゆかな)のほか、教師のハミット(cv. 井上麻里奈)、ペルデラ(cv. 泊明日菜)、ペンタグラムのヴォイニー(cv. 花守ゆみり)、フィグレ(cv. 上田麗奈)たちも登場。全寮制の魔法学園都市《アシュラム》で、仲良く楽しく過ごす少女たちの学園生活が描かれている。

そして、TVアニメ『咲う アルスノトリア すんっ!』のオープニングテーマとエンディングテーマ情報も公開され、オープニングテーマはハナウタ(第五寮)が歌う「はじまりへと続く場所」、エンディングテーマは、全世界的な支持を得るメイド姿のハードロックバンド・BAND-MAIDの小鳩ミク(Gt.&Vo.)によるソロプロジェクト・cluppo(くるっぽ)が担当する。オープニングテーマはメインPVに使用されているので、あわせてチェックしておきたい。

●TV 『咲うアルスノトリア すんっ!』メインPV

さらに、ティザービジュアルで登場していたアニメオリジナルキャラクターの詳細も発表され、朱色の髪をした兵隊口調の明るいポンコツ娘の「リデル」役を茅原実里が担当。アルスノトリアたちと彼女がどう関わっていくのか、本編を楽しみに待ちたい。

リデル cv. 茅原実里

また、リデルが中心となって展開する、ファミ通文庫出版の本作ノベライズタイトルが『咲う アルスノトリア すんっ! 孤島の魔法鉱物学実習(エクストラカリキュラム)』に決定。櫂末高彰による書き下ろしのスピンオフ作品として、アニメ本編とはまた異なるストーリーとなる。発売は7月29日(金)の予定。

TVアニメ『咲う アルスノトリア すんっ!』は、2022年7月より放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)Smile of the Arsnotoria the Animation Partners