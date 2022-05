本当の魔法を探すRPG『咲う(わらう) アルスノトリア』のTVアニメ化が決定し、2022年7月6日(水)より『咲う アルスノトリア すんっ!』として放送開始。ティザービジュアル&PVが公開された。

メインキャストは、アプリと同じく、アルスノトリア役を久野美咲、メル役を花井美春、小アルベール役を富田美憂、ピカトリクス役を幸村恵理、アブラメリン役を松井恵理子が担当。ティザービジュアルにはアニメオリジナルキャラクターも登場している。

本作のアニメ化にあたり、監督を龍輪直征、シリーズ構成・脚本を後藤みどり、キャラクターデザインを岸田隆宏、音楽制作をポニーキャニオン、アニメーション制作をライデンフィルムが担当する。

●TV 『咲うアルスノトリア すんっ!』ティザーPV|2022年7月6日(水)TV放送開始!

さらに、本作のコミカライズとノベライズが決定。コミカライズは『月刊ドラゴンエイジ』にて6月9日(木)より「はっとりまさき」による連載で、アニメ本編をピックアップする構成となり、放送に先駆けてストーリーが楽しめる。ノベライズは、「ファミ通文庫」から出版。まだ謎に包まれているアニメオリジナルキャラクターを中心としたスピンオフストーリーとなる。

そのほか、6月に詳細を発表予定。続報など各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)Smile of the Arsnotoria the Animation Partners