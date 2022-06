藤林聖子(ふじばやし・しょうこ) 作詞家。1995年作詞家デビュー。本人自身が造詣の深いR&B、HIPHOP系を中心にサウンドのグルーヴを壊さず日本語をのせるスキルで注目され、独特な言葉選び”藤林ワールド”にも定評がある。安室奈美恵、E-girls、w-inds.、三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、JUJU、BENI、ジャニーズWEST、Hey! Say! JUMP、平井堅、西川貴教、BOYS AND MEN、三浦大知、水樹奈々、May’n 、ももいろクローバーZ、 2PM、TWICE、BIGBANG、BTS、TXT等のポップスから、スーパー戦隊、仮面ライダーシリーズの特撮、『ONE PIECE』『ジョジョの奇妙な冒険』等のアニメ主題歌、「ヲタクに恋は難しい」等ミュージカル映画、その他CMソングまで多岐に渡って活躍。 撮影:大塚素久(SYASYA)