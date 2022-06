アイドルグループ・モーニング娘。'22が20日、東京・日本武道館で「モーニング娘。'22 CONCERT TOUR ~Never Been Better!~森戸知沙希卒業スペシャル」を開催。同公演をもって森戸がグループおよびハロー! プロジェクトから卒業した。





「モーニング娘。'22 CONCERT TOUR ~Never Been Better!~森戸知沙希卒業スペシャル」の模様

「青春Night」で幕を開けた同公演。「One・Two・Three」、「Teenage Solution」と続けて披露し、最初のMCで森戸は「卒業発表してから今日まで本当にあっという間でついに来たかという感じなんですけど、ツアーの千秋楽でもあるので、この13人体制をしっかり目に焼き付けもらえるように最後まで楽しんでいきたいと思います」と意気込みを語った。

本編では、6月8日にリリースしたニューシングル楽曲「Chu Chu Chu 僕らの未来」「大・人生 Never Been Better!」をはじめ、24曲をパフォーマンス。「I WISH」ではスクリーンに舞台裏映像などを流した。

アンコールでは、純白のドレスに身を包んだ森戸が1人で登場し、手紙を読み上げた。

「ハロー! プロジェクトに加入してから、私の日常がどんどん変わっていき、毎日が刺激的な日々でした。カントリー・ガールズの加入、モーニング娘。との兼任、たくさんの出会いが私にとってかけがえのないものです。今日まで出会ってくれたすべてのみなさんありがとうございます!」と感謝。

「振り返ってみるとモーニング娘。に加入したばかりのときは、ただただ毎日お仕事するのに精いっぱいだった私ですが、気づけばこんなにもモーニング娘。のことが大好きになっていました」と振り返り、「加入してすぐたくさんの楽曲を覚えることについていけなくて、メンバーのみなさんにはたくさん迷惑をかけてしまいました。『すみません』と謝る私に『そんなことないよ』と言ってくれたり、『モーニング娘。に入ってくれてありがとう』と言ってくれる人がいたり、こんな私を受け入れてくれたメンバーみんなに感謝しています」とメンバーへの思いを述べた。

続けて、「私もモーニング娘。が大好きです!」とグループへの愛を表現。「モーニング娘。に加入したからできた経験もたくさんありました。海外コンサートやフェスの出演など、どれも私の人生に刺激を与えてくれて忘れられない景色です。特に海外の空気は私にとってすごく特別なもので、英語を学びたいという新しい目標を見つけることができました。モーニング娘。のおかげで今の私がいるし、さまざまな経験が森戸知沙希という人間を成長させてくれました」と語った。

そして、「ファンの皆さん。たくさんの応援ありがとうございます。心が折れそうになった時や声が思うように出なくなった時、もうアイドルとして活動できないのかなということも頭によぎりました。でもすぐ浮かんだのはファンの皆さんのことです」と会場のファンを見渡し、「どんな時もファンの皆さんは私の味方でしたね。支えてくれて本当にありがとうございます」と感謝した。

さらに、「カントリー・ガールズとして過ごした時間も、モーニング娘。として過ごした時間も愛おしくて忘れられない私の宝物です」と述べ、「まだまだ未完成な私ですが、明日からは新しい道に進みます。改めて、約7年半、夢のような素敵な時間を本当に本当にありがとうございました!」と目を潤ませながらも笑顔で手紙を締めくくった。

手紙に続けて、森戸が大好きだという「みかん」をソロでパフォーマンス。涙ぐみながら思いを込めて届けた。そして、メンバーも合流し、「わがまま 気のまま 愛のジョーク」、「ENDLESS SKY」を披露し、コンサートは幕を閉じた。

森戸は、2015年3月にカントリー・ガールズとしてデビュー。兼任で2017年6月からモーニング娘。のメンバーとなり、約7年間ハロー! プロジェクトのメンバーとして活動してきた。卒業後は1年半の語学留学を予定している。

「モーニング娘。'22 CONCERT TOUR ~Never Been Better!~森戸知沙希卒業スペシャル」セットリスト

1.青春Night

2.One・Two・Three

3.Teenage Solution

4.Chu Chu Chu 僕らの未来

5.邪魔しないで Here We Go!

6.愛してナンが悪い!?

7.笑顔YESヌード

8.純情エビデンス

9.ビートの惑星

10.しょうがない 夢追い人

11.恋人には絶対に知られたくない真実

12.愛され過ぎることはないのよ

13.I WISH

14.よしよししてほしいの

15.ジェラシー ジェラシー

16.Are you Happy?

17.TIKI BUN

18.Moonlight night ~月夜の晩だよ~

19.ロマンスに目覚める妄想女子の歌

20.What is LOVE?

21.SEXY BOY ~そよ風に寄り添って~

22.このまま!

23.恋愛Destiny~本音を論じたい~

24.大・人生 Never Been Better!

25.みかん

26.わがまま 気のまま 愛のジョーク

27.ENDLESS SKY