新しい学校のリーダーズMIZYU「好きなものを好きと言える力、そしてそれを好きな人に共有する力は素敵」SUZUKAの良いところは…!?

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。6月25日(水)の放送では、“占い師”に扮するMIZYUが、メンバーのことを占ってプライベートを見透かす(?)場面がありました。SUZUKA:さて、今夜は新しい授業をお届けします。MIZYU:「MIZYU の透明ガール占い」! 私は相手の顔と手を見れば、大概のことは遠目に見透かすことができる占い師。全員:え〜!?占い師MIZYU:私に占ってほしいことはありぃ~ますぅ~か?KANON:じゃあ私のことを占ってもらっても良いですか?占い師MIZYU:KANONさん、はい。KANON:名前知ってる……。占い師MIZYU:何も言わなくて大丈夫です、見えてます。あなた、神奈川県で四つ葉のクローバーを見つけたとはいえ、三つ葉のクローバーを見てみぬふりしました。KANON:やばい! バレてる! すごい。なんで知ってるの?SUZUKA:三つ葉ちゃんと見とけよー!占い師MIZYU:四つ葉は四つ葉とはいえ、三つ葉も三つ葉なんだ。三つ葉は三つ葉とはいえ、四つ葉も四つ葉なんだ。遺伝子、化学反応、突然変異、みんな違ってみんな良い。SUZUKA:どうですか、KANONさん。KANON:そうですね。まず、なんで私が四つ葉のクローバーを見つけたことを知っているのか。合ってます。私、今、なんか深いことに気づかされました。いや、確かに四つ葉は特別かもしれない。でも、その周りのある三つ葉たちも全部1つずつ生きていて、1つずつ個性があって大切にしなければいけない。なのに、四つ葉だけを見てしまった私、悔しい!占い師MIZYU:大丈夫よ、うん。あなた未来しかないから。一度それを見つめて進んでいきましょう。じゃ、次はそこのメガネの子。SUZUKA:はい! メガネかけてるのなんでわかるんだろう!?占い師MIZYU:見えてるからよ。お名前教えてもらっても良いですか!?SUZUKA:SUZUKAと申します。占い師MIZYU:SUZUKAちゃん。あ〜、はいはいはい。見えてきました。あなた、酢飯が好きね?SUZUKA:そんな! なんで知ってるんだ!占い師MIZYU:メンバーのMIZYUに、海鮮丼の写真送ったわね?SUZUKA:なんで! なんでインターネットの世界の私まで見えるの!?占い師MIZYU:MIZYUはその日、影響されて海鮮丼食べに行ったわね。SUZUKA:そうです!占い師MIZYU:人のことを揺さぶってるわね。SUZUKA:いや〜!!KANON:ちょっとそれ詳しく聞かせてください。SUZUKA:そうなんです。私、とあるリハーサル後、もうヘロヘロにお腹が空いて、隣にある和食屋さんに入って、存在しないメニューの「刺身定食はありますか!?」って店員さんに聞いたら、じゃあ作りますねって作ってくれたんです。で、もしかして(MIZYUが)近くにいるんじゃね? と思ってMIZYUにLINEを送ったんです。そしたらもうMIZYUは遥か先の遠く遠くへ行ってしまっていて、刺身定食に合流できないと。だけど私は届いた刺身定食の写真を送り、「ヤバい! アゲ〜!」って送ったんです。そしたらMIZYUから40、50分後ぐらいに「無理! 影響された」と海鮮丼の写真が送られてきたんです! なんで占い師さんわかるんですか!?KANON:シンプルに仲良し。占い師MIZYU:大丈夫。好きなものを好きと言える力、そしてそれを好きな人に共有する力は素敵だと思う。SUZUKA:キュン!KANON:素晴らしい。占い師MIZYU:ちょっと時間がないから、次はその刈り上げてる子。名前は、RINですね。OKです。RINちゃん、見えてます。あなた、カレーのスパイス、アイシャドウにしたでしょ? そうね、それは4日前ね。RIN:ちょっと待ってください。びっくり! ちょっと一旦喋ってもらっても良いですか?占い師MIZYU:カレーのスパイスをアイシャドウにしたわね。RIN:ちょっと当たってないかもしれない……。占い師MIZYU:見えてる、大丈夫。ちょっと緊張しちゃって隠しちゃってる姿も見えてる。右にターメリック、左にコリアンダー。SUZUKA:確かにそんな輝きを放っている。占い師MIZYU:両方にまぶしたのはサフランね。RIN:家帰ったらアイシャドウの成分表見てみようかな。もしかしたら入ってるかもしれない! ドキドキしてきた! だって、SUZUKAとKANONはあんなに当たっているんだもん! 当たっているに違いない!SUZUKA:自分の知らないRINちゃんが見られるかもしれないよ!?占い師MIZYU:それは決して悪いことじゃないし。あなたはカレーが好きね。スパイスカレーが好きね。自分でも配合したりして人に振る舞ったりもする優しさを兼ね備えてるような刈り上げ。感じられるそれは、刈り上げのほうからもそのスパイスを感じられるほど。だから大丈夫、それで間違ってないから、もしその成分表を見て、今私が言ったように、はいサフランやったり、ターメリックだったり使っていたとしても、大丈夫。RIN:わかりました。占い師MIZYU:自分に自信を持ってね。RIN:はい、ありがとうございます。占い師MIZYU:みんな、今日はありがとう。また何か占ってほしいことがあったら私を呼んでね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info