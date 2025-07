乃木坂46賀喜遥香「一発で“私のファンの方だ！”って分かります！」毎年恒例“オリジナルうちわ”を制作！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。6月26日(木)の放送では、7月5日(土)から始まる「真夏の全国ツアー2025」に向けて、毎年恒例になっている「かきうちわ2025」を作りました。賀喜:いよいよ7月5日から乃木坂46「真夏の全国ツアー2025」がスタートします! そして生徒の皆さんに朗報です。“推し”というか、賀喜遥香がライブ中に気付く確率が上がる作戦があります! 4組の生徒なら感づいていると思いますが……今回の授業はこれを作っていきます!賀喜:ということで、今回は生徒のみんなが全国ツアー、通称“全ツ”に持っていくためのうちわ「かきうちわ2025」を作っていきます!この“かきうちわ”は、生徒のみんなが「『乃木坂LOCKS!』の授業を聴いている4組の生徒です!」っていう証になる「乃木坂LOCKS!」オリジナルうちわです。先ほども話しましたが、これが、私がライブ中に気が付く一番の作戦です! 100%確実とは言えないけど気付ける確率は上がります。っていうか、ほとんど見つけられています! だから、ぜひ「かきうちわ2025」を作って持ってきてください!そして今、私の目の前には「乃木坂LOCKS!」の職員(スタッフ)さんが用意してくれたうちわの材料があります。何も書かれていないうちわや色画用紙、キラキラの紙……あ、「コンサートデコステッカーホログラム」って書いてある。“うちわの貼り付けにピッタリ!”ですって(笑)。そのキラキラなやつと去年、一昨年(かきうちわを使ったときに)使ったキラキラ紙があります。これでうちわを作っていこうと思います!生徒のみんなからメッセージも届いているので、みんなのメッセージを読みながら手を動かしていこうと思います! よしっ、とりあえずオレンジ色を探して……あった! やっぱり、オレンジはライブ会場でものすごく目立つんですよね~。これにする(笑)? このキラキラしたオレンジを使いたいなぁ♡ とりあえずやっていこうと思います!――生徒から届いたメッセージを紹介しつつ、はさみで画用紙をチョキチョキするなど、かきうちわ作りを進める遥香先生賀喜:オレンジ色の猫の形ができました! 毎年「かきねこうちわ」をベースに作っているから、ここからどうしようかなって感じです。賀喜:今年もみんな作ってくれたらうれしいな~。かきうちわは本当にライブ会場で見つけやすいんですよ! 多分オレンジ色がものすごく目立つからだと思います。だから、一発で“私のファンの方だ!”“「乃木坂LOCKS!」を聴いてくださっている方だ!”って分かるから……おっ、サイズぴったり! これを貼り付けます……あぁ~、なるほど(笑)。――その後も、メッセージを紹介しながら手を動かしていき……。賀喜:「かきうちわ2025」ができましたー! 毎年かきうちわというか、“かきねこ”でうちわをいっぱい作っていて、去年が「サングラス、ハイビスカス、パリピ猫」みたいな感じだったけど、今年は麦わら帽子とひまわり、お魚を食べている“夏漫喫ねこちゃん”のかきねこうちわにしてみました! 夏らしい感じがするし、『かっきー!』って呼びながら、これを振ってくれたらかわいいな~!(人によって)ひまわりじゃないお花を貼り付けたり、麦わら帽子じゃない帽子を貼り付けてみたり、いろんなパターンのうちわを作れるんじゃないかなって思いました。私のかきねこうちわとまったく同じものを作るのもいいですし、皆さんのオリジナルかきねこうちわも楽しみにしています! いいうちわができたんじゃないかな? 皆さんも、かきねこうちわ”を作って全国ツアーに遊びに来てください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info