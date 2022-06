特にビジネスシーンで、上司や取引相手など、目上の人に対して使われる表現である「ご尽力」。その読み方や意味のほか、使い方の注意点や類語、英語表現などを紹介します。

「ご尽力」の意味

まずは「ご尽力」の基本的な意味を見ていきましょう。

「ご尽力」の読み方

「ご尽力」は、「ごじんりょく」と読みます。この機会に、正しい読み方をしっかりと覚えておきましょう。

「ご尽力」とは

「ご尽力」とは、目上の人などの「あることを達成するために力を尽くす」という行為を、敬語として表現した言い回しです。

そもそも「尽力」とは、「目的の実現のために、力を尽くすこと、努力」を表す名詞です。自分自身の努力についてのほか、相手や第三者の努力に関しても用いられます。他者へ向けた「尽力」は、相手の努力に対しての敬意や感謝の意を示すために使用するのが一般的です。

この「尽力」に接頭語「ご」を加え敬語表現としたのが「ご尽力」で、目上の人などに対して、「この度はご尽力いただき、深く感謝いたします」といった形で使います。

「ご尽力」の使い方における注意点

特にビジネスシーンなどで「ご尽力」を使用する際には、いくつか注意すべき点があります。間違った使い方や失礼にあたる使い方をしないよう、下記を参考にしてください。

「ご尽力ください」「ご尽力いただくよう」など、依頼としては使わない

相手が事を成す前に、「ご尽力ください」「ご尽力いただくようお願いします」「ご尽力いただきますようお願いいたします」などと使用するのは避けましょう。

事前に相手に対して「尽力」を使うと、その人の努力を過度に期待している、あるいは努力することを指示していると受け取られかねません。そのため、厚かましいという印象を与えてしまいます。目上の人に限らず、他者に対する「尽力」は、あくまでも事が終わった後に、感謝の気持ちとともに使うよう気を付けてください。

二重表現にも注意

また、「ご尽力を尽くしていただき…」といった言い方は、会話の中などでつい使ってしまいがちです。しかし、「尽力」と「(力を)尽くす」で二重表現となり、誤用となります。「ご尽力いただきありがとうございます」「ご尽力に感謝します」など、正しい表現を使うように心掛けましょう。

自分の努力について使用する際は「尽力」

相手に対して決意表明をする際や、意気込みを伝える際には、「全力で頑張ります」という意味で、「尽力いたします」「尽力して参ります」などという表現ができます。

なお自分が既に行った行為、特に成功した事柄に対して「尽力いたしました」といった表現をするのは避けましょう。自慢げでおこがましい印象を与えてしまいます。

「ご尽力」と「お力添え」の違い

「ご尽力」と似た言葉に「お力添え」があります。「お力添え」は、「おちからぞえ」と読みます。「ご尽力」と「お力添え」はともにビジネスシーンでよく使われる表現です。

「力添え」の意味は、「他者の仕事に力を貸すこと、手助けすること」です。それに接頭語「お」がついて敬語になった形が「お力添え」です。使用例は、「この度はお力添えをいただき、ありがとうございました」などとなります。

「尽力」が目標の達成や事態の解決のために力を尽くす、つまり精いっぱい奔走するという意味があるのに比べ、「力添え」はそれよりは軽い意味合いで、相手のためにちょっとした手助けや助言をする、というニュアンスになります。軽くアドバイスをくれただけなのに「ご尽力いただきありがとうございました」などと伝えてしまうと、嫌みにも聞こえてしまうので注意しましょう。

また、相手に対しての「尽力」が一般的に事後に用いられるのに対して、「力添え」は、「ぜひ、お力添えをお願いいたします」などの形で、事前の依頼として使うことも可能です。相手に対して依頼やお願いするときには、「ご尽力」ではなく「お力添え」を使うようにしましょう。

「ご尽力」の使い方と例文

次の例文も参考に、「ご尽力」を正しく使えるようになりましょう。

・長きにわたりご尽力いただきありがとうございます

・御社にはご尽力いただき、深く感謝いたします

・この度は大変ご尽力いただきまして、感謝申し上げます

・販売部長より並々ならぬご尽力をいただきましたこと、厚く御礼申し上げます

・平素より多大なるご尽力を賜り、心より御礼申し上げます

・本プロジェクトの成功は、貴社のご尽力の賜物です

・これもひとえに、○○様のご尽力のおかげです

・今回、先生の長年にわたるご尽力が実を結ばれましたことを、大変うれしく存じます

・せっかくご尽力いただきましたのに、このような結果になってしまい申し訳ございません

最後の例文のように、物事が結果的にうまくいかなかった場合に、感謝とともに謝罪の気持ちを伝える際に使われることもあります。

「ご尽力」の類語

言葉の意味をより深く理解するためには、類語や言い換えを確認することも大切です。「ご尽力」には、前述の「お力添え」のほかにも似た意味を持つ言葉がありますので、いくつかご紹介しましょう。

ご協力(ごきょうりょく)

「協力」の意味は「力を合わせて物事にあたること」です。接頭語「ご」がついて、敬語表現の「ご協力」となります。「ご協力のほど、どうかよろしくお願いします」などの形で使用します。

「ご協力」は「ご尽力」よりも一般的な言葉で、事前の依頼にも事後の感謝にも使える表現です。

ご支援(ごしえん)

「支援」の意味は「力を貸して支え助けること」。接頭語「ご」がついた敬語表現である「ご支援」は、「ご支援いただき、ありがとうございます」などの形で使います。「ご協力」同様、「ご支援」も事前の依頼と事後の感謝の両方に使えます。

ご助力(ごじょりょく)

「助力」の意味は「他者の仕事や活動などに力を貸すこと、手伝うこと」です。接頭語「ご」がついて、敬語表現の「ご助力」となります。「御社のご助力に感謝いたします」などの形で使います。こちらも「ご協力」や「ご支援」と同様に、事前の依頼にも事後の感謝にも使用可能です。

お骨折り(おほねおり)

「骨折り」の意味は「苦労することや精を出して働くこと」です。ほかに「仕事に対しての報酬」という意味もあります。「苦労しても疲れるだけで、何の成果も得られないこと」という意味の、「骨折り損のくたびれ儲け」ということわざを聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

接頭語「お」をつけた敬語表現である「お骨折り」は、苦労して力を尽くしてもらったときに感謝を伝える表現なので、軽い手助けを意味する「お力添え」よりも、「ご尽力」に近い言葉です。「ひとかたならぬお骨折りをいただき、ありがとうございました」などの形で使用します。

「ご尽力」の英語表現と例文

「ご尽力」の英語は、「assistance」や「help」、「support」「effort」などが考えられます。一般的に英語は日本語に比べ敬語という概念が希薄ですので、このようなシンプルな単語を効果的に用いて、「ご尽力」を表現していくことになります。

assistance

「assistance」は、「手伝い、援助、助力」などを意味する名詞です。

I really appreciate your assistance.

(ご尽力いただき深く感謝いたします)

上記の例文内の「assistance」は、「help」「support」「efforts」などにも置き換え可能です。

「ご尽力」は目上の人の努力に対し感謝を伝えるための言葉

「ご尽力」は、目上の人などの「あることを達成するために力を尽くす」という行為を、敬語として表現した言い回しです。上司や取引先の相手に対して使う敬語表現として、特にビジネスシーンでは使用する機会が多い表現と言えます。また、生徒や保護者などから、先生に対して使うこともあるでしょう。

気を付けたいのは、「ご尽力」は相手のしてくれた努力に対して、あくまでも事後に感謝を伝えるための表現であること。「ご尽力」を事前に使うことは失礼にあたりますので注意しましょう。

また、「ご尽力いただき」や「ご尽力のおかげ」、「ご尽力の賜物」など、「ご尽力」を使ったフレーズも多数あります。これらを上手に使いこなして、表現のバリエーションを豊かにしていきましょう。