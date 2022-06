日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00~)では、映画『ジュラシック・ワールド』シリーズを7月22・29日に2週連続で放送する。

第1夜は、『ジュラシック・パーク』シリーズの続編にして、前作から14年の月日を経て再スタートした『ジュラシック・ワールド』三部作の第1作『ジュラシック・ワールド』を放送。『ジュラシック・パーク』での惨劇から22年後、イスラ・ヌブラル島に完成した巨大テーマパーク「ジュラシック・ワールド」を舞台に、遺伝子操作によって生み出された新種の恐竜が脱走、人間や恐竜を襲う。

第2夜は、第2作『ジュラシック・ワールド/炎の王国』を放送。前作での大惨事から3年後を舞台に、大噴火の危機が迫る中で、オーウェンとクレアが繰り広げる恐竜救出作戦の行方と、恐るべき陰謀に巻き込まれた彼らの運命を、臨場感あふれる迫力のアクション満載に描く。

今夜は、前シリーズ『ジュラシック・パーク』の第3作『ジュラシック・パークIII』を放送。ティラノサウルスを上回る凶暴性を誇る巨大肉食獣・スピノサウルスや、翼竜プテラノドンなど、数多くの恐竜が登場する。直前に放送される『まもなく金曜ロードショー』(20:54~ ※関東ローカル)で解説するこがけんは「最新作が公開されますが、共通する登場人物も出てきますので、これを見ておけばより最新作を楽しめます!」と話している。

『ジュラシック・パークIII』

『ジュラシック・ワールド』

『ジュラシック・ワールド/炎の王国』

