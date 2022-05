日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00~)では、映画『ジュラシック・パークIII』(01年、米)を6月10日に放送する。

7月29日に公開されるシリーズ最新作にして完結編『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』公開記念の第1弾として、前シリーズ『ジュラシック・パーク』シリーズの第3作である同作。これまでに増して多くの恐竜たちが登場し、陸の上、空、水中からも獰猛な恐竜たちが襲いかかる気の休まる間のないノンストップのパニック・アドベンチャーとなっている。

また、声によるコミュニケーションなど高度な知能を持つラプトルの意外な生態や、ティラノサウルスを上回る凶暴性を誇る巨大肉食獣、スピノサウルスが登場するなど、恐竜世界での生き残りをかけた戦いの様子も描かれている。出演は、サム・ニールが、第1作『ジュラシック・パーク』以来、再びグラント博士として登場。本作では前作2作を監督したスピルバーグは製作総指揮にまわり、『ミクロキッズ』『ジュマンジ』のジョー・ジョンストンが監督を務めている。

