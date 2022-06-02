2022年7月からの放送開始が予定されているTVアニメ『連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ』より、キービジュアルが公開された。
TVアニメ『連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ』は、2022年7月3日よりAT-X、TOKYO MX、テレビ愛知、サンテレビ、KBS京都、BS日テレにて順次放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。
(C)2021 島田フミカネ・KADOKAWA／連盟空軍航空魔法音楽隊
2022年7月からの放送開始が予定されているTVアニメ『連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ』より、キービジュアルが公開された。
TVアニメ『連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ』は、2022年7月3日よりAT-X、TOKYO MX、テレビ愛知、サンテレビ、KBS京都、BS日テレにて順次放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。
(C)2021 島田フミカネ・KADOKAWA／連盟空軍航空魔法音楽隊
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