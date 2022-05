アイドルグループ・King & Princeが6月29日に発売する4枚目のアルバム『Made in』の収録内容が31日に公開された。

King & Prince(左から高橋海人、神宮寺勇太、平野紫耀、永瀬廉、岸優太)

今作には、昨秋リリースされた恋のドキドキを歌った王道のJ-POP「恋降る月夜に君想ふ」や、今年4月にリリースされた、運命の人へ永遠の愛を歌うラブソング「Lovin‘ you」、働くすべての人々への応援歌「踊るように人生を。」のほか、新曲を含む全16曲を収録(通常盤は全17曲)。

表題曲「ichiban」は日本を代表するアーティストKREVAの作詞・作曲で、HIPHOPサウンドに、和のサウンドアレンジを加えた楽曲。”俺らがNo.1だ! ついて来い!”と宣言する強気な姿を見せる。またアルバムテーマ曲には、King & Princeが作詞・作曲に挑戦し、5人で”Made”したミディアムバラード「Dream in」が。「バトル・オブ・バトラー!」は前作『Re:Sense』収録の「フィジャディバ グラビボ ブラジポテト!」に続く前山田健一の作詞作曲で、ファンである“ティアラ”が楽しめるような楽曲となっている。ユニット曲はそれぞれテイストの異なるラブソングを収録。平野紫耀、高橋海人、岸優太の「僕の好きな人」は、青春の甘酸っぱさを感じるメロディーに乗せて切ない片想いを歌うラブソングで、永瀬廉、神宮寺勇太の「Doll」は愛する人をガラスケースにしまっておきたいと歌う重い愛情を歌詞にしたダークで大人なラブソングとなった。

初回限定盤AのDVDには、「ichiban」のミュージックビデオ、ソロアングルedit、KREVA立ち会いのもと行われたレコーディング、ダンスリハーサル、そしてミュージックビデオ撮影現場でのオフショットを収めたBehind the sceneが収録される。初回限定盤BのDVDには、様々な企画会議を経てKing & Princeがアルバムを作り上げていく様子を追いかけた全体のメイキング『Made in』 Behind the sceneとして、ジャケット写真の撮影現場のオフショット、収録曲のレコーディング、5人で作詞作曲した「Dream in」などアルバムの楽曲についての個人インタビューが。また「バトル・オブ・バトラー!」にかけ、「King & Princeたるものいかなる状況でも気品高くあるべき! どんなお題にも凛とした佇まいでいられるか!?」というテーマで執事としての能力とホスピタリティーを競い合うバラエティ映像も。

■King & Prince『Made in』



【CD】※初回限定盤AB共通:全16曲収録。通常盤:全17曲収録

M01. ichiban ※KREVA提供楽曲

M02. Last Train

M03. 踊るように人生を。 ※日本テレビ シンドラ『受付のジョー』主題歌

M04. My Fair Lady

M05. 僕の好きな人(平野紫耀、高橋海人、岸優太)

M06. Lovin'you ※コーセーコスメポート「ジュレームiP」 CMソング

M07. バトル・オブ・バトラー! ※前山田健一提供楽曲

M08. Sunshine Days

M09. Started

M10. Let it out

M11. Doll(永瀬廉、神宮寺勇太)

M12. 桜Season -restart-

M13. 恋降る月夜に君想ふ ※映画「かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~ ファイナル」主題歌

M14. 気楽にやろうよ

M15. A Little Happiness

M16. Dream in ※King & Prince作詞、作曲

M17. RING DING DONG (通常盤のみ収録)

【DVD収録内容】

■初回限定盤A

「ichiban」Music Video

「ichiban」Music Video ソロアングルEdit

「ichiban」Behind the scene *レコーディング映像、ダンスリハーサル、MV撮影現場のオフショット映像を収録

■初回限定盤B(DVD収録内容)

『Made in』 Behind the scene *企画会議、ジャケ写打ち合わせ&撮影オフショット、レコーディング映像、個人インタビューなど含む アルバム全体のメイキング映像

バトル・オブ・バトラー 【キング・オブ・執事】の称号を勝ち獲るのは誰だ!!!!? *King & Princeたるもの、いかなる状況でも気品高くあるべき!どんなお題にも凛とした佇まいでいられるか!? 執事としての能力とホスピタリティーを競い合うバラエティ映像

■仕様

初回限定盤A:透明三方背ケース+トールサイズデジパック仕様、フォトブックレット(28P)、歌詞ブックレット

初回限定盤B:スリーブ箱、フォトブックレット(28P)、歌詞ブックレット

通常盤(初回プレス):歌詞フォトブックレット、ソロジャケット5種セット(初回プレスのみ)

■初回封入特典初回封入特典「期間限定動画視聴シリアルナンバー」

初回限定盤A/動画A視聴シリアルナンバー

初回限定盤B/動画B視聴シリアルナンバー

通常盤(初回プレス)/動画C視聴シリアルナンバー ※視聴期間:6月28日12:00~7月12日18:00まで

■先着外付け特典

初回限定盤A/特典:ステッカーシート(A6サイズ)

初回限定盤B/特典:クリアポスター(A4サイズ)

通常盤(初回プレス)/特典:アクリルスマホスタンド

※特典は先着で数に限りあり