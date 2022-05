アイドルグループ・King & Princeが6月29日に発売する4枚目のアルバム『Made in』のジャケット写真、新アーティスト写真が23日に公開され、あわせてアルバムを引っさげたアリーナツアー「King & Prince ARENA TOUR 2022 〜Made in〜」開催が発表された。

King & Prince新アーティスト写真(左から高橋海人、神宮寺勇太、平野紫耀、永瀬廉、岸優太)

今作には、昨秋リリースされた恋のドキドキを歌った王道のJ-POP「恋降る月夜に君想ふ」や、今年4月にリリースされた、運命の人へ永遠の愛を歌うラブソング「Lovin‘ you」、働くすべての人々への応援歌「踊るように人生を。」のほか、新曲を含む全16曲を収録(通常盤は全17曲)。

このたび公開されたジャケット写真は、伝統を「継承する」という意味と、入口や顔として「迎え入れる」「招く」という意味を持つ“暖簾”を共通テーマに、ジャニーズのエンターテイメントを継承し、ファン=ティアラ、新しいお客さまを迎え入れるKing & Princeが表現された。初回限定盤Aには、伝統を継承することへの強い覚悟が現れた表情で5メートル×8.1メートルの巨大暖簾の前に立ち、初回限定盤Bでは「King & Prince」という場所に様々な人を迎え入れる姿、通常盤では暖簾の内側からお客さまを招く姿がデザインされている。Made in JAPAN、Made in “Johnny's”、Made in “King & Prince”などそれぞれの場所、ルーツを大切にしながら「今、目の前にいる人を幸せにする」ために、「今、King & Princeができること」をコンセプトとしたアルバムになっているという。

アルバムを引っさげたアリーナツアー「King & Prince ARENA TOUR 2022 〜Made in〜」は、7月30日の静岡公演を皮切りに、10月16日の福岡公演まで全国7都市33公演を行う予定。

また、きょう5月23日はKing & PrinceのCDデビュー4周年であり、公式Twitter、Instagram、YouTubeチャンネル開設1周年のメモリアルデー。16時にはTwitterのスペースが配信されたが、19時からはInstagram Live、22時にはYouTube Liveが開催される。

アリーナツアーの公演日程、会場は以下の通り。

■King & Princeアリーナツアー「King & Prince ARENA TOUR 2022 〜Made in〜」

7月30・31日【静岡】エコパアリーナ 13:00/18:00

8月6・7日【北海道】北海道立総合体育センター(北海きたえーる) 13:00/18:00

8月19・20・21日【大阪】大阪城ホール 13:00/18:00(19日は18:00のみ)

9月16・17・18・19日【神奈川】横浜アリーナ 12:30/17:30(※16日は17:30公演のみ)

10月1・2日【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ 12:30/17:30

10月6・7・8日【愛知】日本ガイシスポーツプラザ ガイシホール 13:00/18:00(※6日は18:00のみ)

10月15・16日【福岡】マリンメッセ福岡 13:00/18:00