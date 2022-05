エルティーアールは6月16日、「Harry Potter Cafe」を東京都・赤坂の複合施設「赤坂Bizタワー」1階にオープンする。

「ホグワーツ ステーキパイ」(1320円)

同店は、TBSホールディングスの協力および、Warner Bros. Themed Entertainmentとワーナー ブラザース ジャパンのパートナーシップのもとオープン。ハリー・ポッター魔法ワールドをイメージし、物語への愛着と思い出を共有するファンが集う場所となっている。

店内では、フォトジェニックなフードやデザート、ファンタジー感あふれるドリンクを提供。コース料理やテイクアウトなど、カフェメニューも用意している。

カフェメニューには、「ホグワーツ チーズトースティ」(各1,760円)が、「グリフィンドール〜ビーフ&オニオン〜」「スリザリン〜サーモン&ホウレンソウ〜」「ハッフルパフ〜ベーコン&オニオン〜」「レイブンクロー〜チキン&マッシュルーム〜」の全4種で登場。

「ホグワーツ チーズトースティ」(全4種)

サイドディッシュには、「グリーンハウスサラダ with スパイス」(1,210円)や「サーモンタルタル with ゴールデン・スニッチ」(1,100円)、「9と3/4番線 ビーンズ」(1,100円)、「大釜で煮込んだスープ」(880円)を提供する。

「グリーンハウスサラダ with スパイス」(1210円)、「サーモンタルタル with ゴールデン・スニッチ」(1100円)

メインディッシュには、「ドラゴンの吐息 ローストビーフ」(2,420円)、「ふくろう便 サンデーロースト」(1,980円)のほか、「グリフィンドール」「スリザリン」「ハッフルパフ」「レイブンクロー」の4種類で展開する「4寮シチュー」(各1,650円)を提供。「ホグワーツ ステーキパイ」(1,320円)も登場する。

「4寮シチュー」(全4種)

デザートは、「イートンメス ゴブレット」(1,430円)、「アラゴグの隠れ家」(1,320円)、「ヘドウィグ ケーキ」(1,540円)など。

「ヘドウィグ ケーキ」(1540円)

「エクスペクト・パトローナム」「ウィンガーディアム・レヴィオーサ」「ハービヴィカス」「ステューピファイ」(各1,320円)といったノンアルコールカクテルも楽しめる。

「クスペクト・パトローナム」「ウィンガーディアム・レヴィオーサ」(各1320円)

そのほかには、コースメニュー「Hogwarts Tasting Menu」(5,280円)や、スコーンやドリンク、ギフトボックスなどのテイクアウト商品も注文できる。

コースメニュー

スコーン(全4種)

テイクアウトドリンク(全4種)

テイクアウトボックス(全4種)

また、カフェオリジナルグッズとしてプレートやガラスマグカップ、スプーンなども販売。

オリジナルグッズ一例

7月7日まではプレオープン、8日よりグランドオープンとなる。グランドオープン後には、カフェのグッズを3,500円以上の購入で1会計につき1枚「オリジナル紙製ショッパー」がもらえる。

オリジナル紙製ショッパー

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)