東京ばな奈とディズニーが贈る共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は5月27日、『くまのプーさん/「銀座のはちみつケーキ」です。』を、公式オンラインショップで発売する。6月3日からは、Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅にて発売する。

『くまのプーさん/「銀座のはちみつケーキ」です。』

同商品は、「プーさん」の可愛らしさをたくさん詰め込んだお菓子。ふかふかのスポンジケーキで、「プーさん」が大好きなはちみつ香るカスタードクリームと、なめらかなミルククリームの2つのクリームを包んだ。

スポンジケーキの表面には、いろいろな表情をした「プーさん」をデザインした。プーさんの表情は全部で4種類。デザインは、ランダムで入っているため、どの表情の「プーさん」に出会えるかは食べるときのお楽しみとのこと。

プーさんの表情は全部で4種類

4個入(680円)と、8個入(1,360円)の2種類を販売。8個入ボックスには、記念のポストカード入り。仲間の「ピグレット」や「ティガー」、「イーヨー」がデザインされた8種のポストカードで、ランダムに1枚入っている。

8個入ボックスには、記念のポストカード入り

新作の発売を記念して、同日発売の『くまのプーさん/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』と『くまのプーさん/「銀座のはちみつケーキ」です。』の2商品を購入した先着1,350人に、「A4 クリアファイル」を1枚プレゼントする。なくなり次第終了。『くまのプーさん/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』は毎日数量限定販売のため、完売した時点でクリアファイルの配布も終了する場合もあるとのこと。公式オンラインショップでのクリアファイルプレゼントはなし。

(c) Disney

(c)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.