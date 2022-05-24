俳優の神尾楓珠、女優の西野七瀬、馬場ふみか、平祐奈が出演する、映画『恋は光』のキャラクター動画4種が公開された。
（オススメ動画）
🎬西野七瀬、”幼馴染”神尾楓珠に恋！馬場ふみか＆平祐奈と四角関係に… 映画『恋は光』本予告公開
https://youtu.be/rr2e-zN2MjU
🎬西野七瀬＆白石麻衣、ウキウキしながら”メッセージ”のやりとり… アサヒスーパードライ新CM『もうすぐ春、2022』編公開
https://youtu.be/ImeteqDgfIk
🎬”貯杉先生”西野七瀬、バックスマッシュを決めてニヤリ！神木隆之介のクセが強すぎるインタビューも au『意識高すぎ！高杉くん』新CM「スポーツ大会」編＆メイキング・インタビュー映像公開
https://youtu.be/f9hWcq-zuBU
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