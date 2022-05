インフォレンズは6月下旬から順次、ゲーム「マインクラフト」内のたいまつを再現した「インテリアたいまつライト」を国内の大手家電量販店・総合スーパーなどで発売する。

「インテリアたいまつライト」(4,400円)

同商品は、ゲーム「マインクラフト」の中で誰もが必ずクラフトし、最重要アイテムでもあるたいまつを模ったインテリアライト。

手に持つことができる

机の上に置くこともできる

壁にかけて使用することも可能

「マインクラフト」の世界と同じように、手に持つほか、机の上に置く、壁に掛けるなどの使い方ができる。

(C)2022 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the MINECRAFT logo and the MOJANG STUDIOS logo are trademarks of the Microsoft group of companies.