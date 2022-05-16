Stray Kidsが6月22日にリリースする日本2ndミニアルバムのタイトルが「CIRCUS」に決定。併せて収録内容とジャケットアートワークも公開された。
今作にはリード曲「CIRCUS」を含む日本オリジナル楽曲3曲と「MANIAC」「VENOM」「Silent Cry」の日本語バージョンの計6曲を収録。初回限定盤A、B、通常盤、FC盤の4形態が用意され、初回限定盤Aにはジャケット写真の撮影風景や、「Scars」のミュージックビデオおよびメイキング映像を収めたDVDが、初回限定盤Bにはメンバー同士がフィルムカメラで撮影し合った写真を掲載したZINEがそれぞれ付属する。
また購入者限定のオンラインイベントとして「メンバー全員ハイタッチ会」「メンバー個別オンライン通話会」「メンバー個別オンラインサイン会」、そして初の試みとなる「メンバーユニットオンライン通話会」が開催されることも決定。「CIRCUS」の初回プレス分にはこのイベントへの参加応募券と、「メンバー直筆サイン入りポストカード」「メンバー手作りオリジナルサイン＆メッセージ入り色紙」「メンバー手作りオリジナルチェキ」が当たるプレゼント応募券が封入される。
Stray Kids「CIRCUS」収録曲
CD
01. CIRCUS
02. Fairytale
03. 蜘蛛の糸（VENOM）-Japanese ver.-
04. MANIAC -Japanese ver.-
05. Silent Cry -Japanese ver.-
06. Your Eyes
DVD（初回限定盤A）
・Jacket Shooting Making Movie
・Jacket Shooting Making Movie（Relay Cam ver.）
・「Scars」Music Video
・「Scars」Music Video Making Movie