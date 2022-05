日本マクドナルドは、ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・キャンプ」とハッピーセット「リラックマ」を5月20日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗除く)にて販売する。

ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・キャンプ」は、Netflix独占配信中のアニメ「ジュラシック・ワールド/サバイバル・キャンプ」に登場する恐竜や翼竜の紙製のクラフトトイ。環境にも配慮した取り組みの一環として、プラスチックを使用せず、本体からケースまでFSC認証の紙で作られている。

今回の発達のためのテーマは、図形・空間の認識、自然科学、そして、遊びを通して恐竜たちが生きた世界への想像力を育むという。第1弾では、パーツを組み立てると今にも動き出しそうな迫力満点の「ティラノサウルス・レックス」をはじめ恐竜・翼竜の全3種、第2弾では、3本の角が特徴の草食恐竜「トリケラトプス」などの恐竜全3種が登場する。

リラックマの人気キャラクターたちが、カラフルでかわいい文房具になったハッピーセット「リラックマ」が登場。今回の発達のためのテーマは、図形・空間の認識、生活習慣、そして、各おもちゃで遊び、工作を行うことで創造力を育むという。第1弾では、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリを鉛筆などでなぞってお絵かきができるステンシルと鉛筆、メモがセットになった「リラックマのおえかきセット」などの全3種、第2弾では、付属の紙などにリラックマ型の穴を開ける「チャイロイコグマのホールパンチャー」など全3種の文房具のおもちゃがラインアップ。

5月21日、22日の2日間は、ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・キャンプ」を1セット購入につき「ジュラシック・ワールド 恐竜・翼竜シール」を、ハッピーセット「リラックマ」を1セット購入につき「リラックマ 切手ごっこシール」をプレゼントする。

また、絵本「はいたつやさん」とミニ図鑑「水の生物/カニ・貝などのなかま クイズつき」も、5月20日よりハッピーセットに新登場する。

