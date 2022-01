日本マクドナルドは1月7日から期間限定で、ハッピーセット「おさるのジョージ」とハッピーセット「すみっコぐらし」を全国の「マクドナルド」店舗(一部店舗除く)で発売する。

「おさるのジョージ」第1弾

ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃには、おもちゃを組み立て、歯車を回して遊べるおもちゃ6種が登場する。「物の仕組みの理解」「創造力」「色や形の認識」がテーマとなっており、歯車を回して、仕組みや働きを観察したり、おもちゃを組み立てたりつなげたり、カラフルな歯車を繰り返し回して遊べるおもちゃを用意する。

第1弾は、1月7日~13日に販売。「ジョージのシーソーあそび」は、緑の歯車を回すと、ジョージと黄色い帽子のおじさんが乗ったシーソーが動くおもちゃ。「ジョージのブランコあそび」は、ジョージの足元の緑の歯車を回すと、ジョージがブランコ遊びをしているように、前後にゆらゆらと揺れる仕掛けとなっている。「ジョージのうんていあそび」は、オレンジ色の歯車を回すと黄色のパーツが横に動き、ぶら下がっているジョージがうんていをしているような動きをするという。

第2弾は、1月14日~20日に販売する。青い歯車を回すと、ジョージの仲間たちが乗った観覧車がくるくると回る「ジョージのかんらんしゃ」、赤い歯車を回すと、ジョージの乗った汽車がくるくると回る「ジョージのトレインライド」、グレーの歯車を回すと、ロケットに乗ったジョージが左右にゆらゆらと揺れる「ジョージのロケットライド」を用意する。第3弾は、1月21日から開始する。

おもちゃは複数つなげることも可能。まるで遊園地のようになり、歯車のダイナミックな連動が楽しめるという。

「おさるのジョージ」第2弾

ハッピーセット「すみっコぐらし」は、すみっコやみにっコを大きくかたどった表裏で異なるイラストが楽しめるパズル全6種。おもちゃのテーマは「色や形の認識」「想像力」「コミュニケーション」で、パズルのピースを組み合わせたり、お話を想像しながら遊んだり、メッセージを書き込むことで友達や家族に自分の気持ちを伝えることができるおもちゃをラインアップした。

第1弾は、1月7日~13日に販売。「しろくま(テーマ: しろくまのてづくりぬいぐるみ)」「とんかつ(テーマ: えびふらいのしっぽのおつかい)」「とかげ(テーマ: とかげのお家にあそびにいきました)の3種のパズルで、それぞれ表裏異なる絵が楽しめる。

「すみっコぐらし」第1弾

第2弾は、1月14日~20日に販売する。「ねこ(テーマ: ねこのきょうだいにであいました)」「みにっコ(テーマ: みにっコとあそぼ)」「ぺんぎん?(テーマ: かわうそとすみっコキャンプ)」の3種のパズルで、それぞれ表裏異なる絵のパズルとなっている。第3弾は、1月21日から開始する。

「すみっコぐらし」第2弾

1月8日・9日・10日の3日間は、ハッピーセット「おさるのジョージ」を1セット購入につき「おさるのジョージ はぐるまシール」を、ハッピーセット「すみっコぐらし」を1セット購入につき「すみっコぐらし 農園つくるんです シールブック」をプレゼントする。

「おさるのジョージ はぐるまシール」「すみっコぐらし 農園つくるんです シールブック」

(C) & (C) Universal Studios and/or HMH

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.