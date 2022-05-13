Huluにて冠番組『セブオダ REBOOOOOOORN! 7ORDER 進化計画』（4月29日21:00～より全4回）の独占配信が開始し、5月21日、22日には初のファン感謝祭イベントである3周年感謝祭「燦参七拍子」を控える7人組アーティスト・7ORDER（安井謙太郎、真田佑馬、諸星翔希、森田美勇人、萩谷慧悟、阿部顕嵐、長妻怜央）。
今回、メンバーの諸星翔希、森田美勇人、長妻怜央に冠番組と3周年感謝祭について、「お題でPR」してもらいました！個性溢れる姿に注目です。
（記事＆写真）
📸7ORDER、メンバー7人のバラエティ力は!? 諸星翔希・森田美勇人・長妻怜央の選抜トリオが解説
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（オススメ動画）
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