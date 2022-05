KinKi Kids・堂本光一のLIVE Blu-ray&DVD『KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2021 PLAYFUL』が、5日発表の「5/9付オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」など映像3部門で、初登場同時1位を獲得した(オリコン調べ・集計期間4月25日~5月1日)。

4月27日発売の同作は、昨年リリースしたアルバム『PLAYFUL』をひっさげ、6年ぶりに開催されたソロライブの模様を収録した映像作品。『ファイナルファンタジー』などを手掛けるSQUARE ENIXが楽曲制作をした「V -Last Forever-」をはじめ、バーチャル映像で過去の自身と共演した「Deep in your heart」などが収められている。

今回映像3部門のランキングでは、「週間DVDランキング」で1.2万枚、「週間BDランキング」で3.8万枚で1位を獲得。さらに、「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」の合計売上5.0万枚でも1位を獲得し、5作連続・通算5作目の3部門1位を達成した。また、同作で「映像3部門同時連続1位獲得作品数」と「映像3部門同時通算1位獲得作品数」で、男性ソロアーティスト歴代単独1位となった。