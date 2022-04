ゆずが6月にリリースするニューアルバム「SEES」の詳細が発表された。

3月発表の「PEOPLE」に続く、今年2枚目のオリジナルアルバムとなる「SEES」。本作の発売日は6月29日に決定し、現在開催中の全国アリーナツアー「YUZU ARENA TOUR 2022 PEOPLE -ALWAYS with you-」で初披露された新曲「君を想う」、5月17日から配信されるNetflix「未来日記」シーズン2の主題歌「明日の君と」など10曲が収められる。初回限定盤にはゆずが「PEOPLE」「SEES」のコンセプトや全国ツアーへの思いを語ったインタビューやメイキング映像で構成されたドキュメンタリー「Talk about "SEES" -Making & Document-」と、昨年12月に開催されたライブイベント「ゆず 冬至の日ライブ 2021 in ノエビアスタジアム神戸」の映像を収録した映像ディスクが付属する。ジャケットアートワークにはゆずの2人と、現代美術家・松山智一がアリーナツアーのために制作した女神像「Mother Other」を収めた写真を使用。撮影はフォトグラファーのRKが担当した。

さらにゆずはアリーナツアーの追加公演「YUZU ARENA TOUR 2022 SEES -ALWAYS with you-」を8月に開催することも発表。神奈川・横浜アリーナ、埼玉・さいたまスーパーアリーナ、福岡・マリンメッセ福岡 A館でもライブを行う。ゆずの公式ファンクラブ「ゆずの輪」では会員を対象に、チケットの先行予約を受け付けている。

ゆず「SEES」収録内容

CD

・君を想う

・明日の君と

など全10曲収録予定。

初回限定盤付属DVD

・Talk about "SEES" -Making & Document-



・ゆず 冬至の日ライブ 2021 in ノエビアスタジアム神戸

01. 嗚呼、青春の日々

02. 日だまりにて

03. 「バイバイ」

04. イコール

05. SEIMEI

06. 夏色

07. 栄光の架橋

08. そのときには

YUZU ARENA TOUR 2022 SEES -ALWAYS with you-

2022年8月6日(土)神奈川県 横浜アリーナ

2022年8月7日(日)神奈川県 横浜アリーナ

2022年8月13日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2022年8月14日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2022年8月17日(水)福岡県 マリンメッセ福岡 A館

2022年8月18日(木)福岡県 マリンメッセ福岡 A館