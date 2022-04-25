2.5次元俳優の荒牧慶彦、和田雅成、佐藤流司、梅津瑞樹、橋本祥平、田中涼星が出演する日本テレビのバラエティ番組『ろくにんよれば町内会』(毎週火曜24:59～ ※関東ローカル)が、4月26日からいよいよスタートする。
この番組は、2.5次元界ではトップの彼らが活躍の場を広げ、テレビでも売れるため、様々なタレントを“町内会”に招き、イチからドラマ、バラエティを学ぶというもの。
今回、地上波初冠番組に挑戦する６人にテレビバラエティならではの出来事など話を聞いた。
（記事＆写真）
📸荒牧・和田・流司・梅津・祥平・涼星…2.5次元俳優のレギュラーバラエティ
https://news.mynavi.jp/article/20220328-2304504/
（オススメ動画）
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