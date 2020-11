E-girlsが、28日にABEMAで配信した『E-girls Special LIVE & TALK Show』にて、12月28日にラストライブを配信することを発表した。

昨年12月に2020年をもって解散することを発表していたE-girls。『E-girls Special LIVE & TALK Show』では、メンバーが考え抜いたセットリストでのライブが披露され、今後の活動や今だから言えるトークが展開された。

「この場を借りてごめんなさい」のコーナーでは、SAYAKAが日頃から立ち位置について厳しくチェックしてクオリティを高めてきたこと、YURINOが「量より質」を合言葉にリハーサルに臨んでいたこと、山口乃々華が寮の共有スペースに自分の冷蔵庫を置いてしまうマイペースな性格であること、武部柚那が先輩メンバーにも遠慮なく意見を発信していたことなど、日頃言えなかったトークが次々と飛び出す。

事前に収録された「決起会」のVTRでは、「一番楽しかった思い出」として「Love ☆ Queen」のMV撮影でラスベガスに行ったときの話で大盛りあがり。「一番つらかった思い出」では、多くのメンバーがテレビ番組による富士登山を挙げていた。

デビュー日である12月28日には、11人体制の集大成とも言えるベストアルバムのリリースに加え、LDHの有料配信ライブ「LIVE×ONLINE」にてラストライブを行うことをリーダー・佐藤晴美の口から発表。佐藤は「本当にE-girlsが大好きだなとか、E-girlsで良かったなって、本当に毎日毎日そういう思いが増していく」と語った。

ラストライブ『アベマLDH祭り「LIVE×ONLINE」E-girls』はABEMA独占生配信で、12月28日20時から。「Go To イベントキャンペーン」の対象となっている。

■『E-girls Special LIVE & TALK Show』セットリスト

1.EG-ENERGY

2.DANCE曲ベスト

Dance Dance Dance

Let’s Feel High feat. MIGHTY CROWN & PKCZ

Go! Go! Let’s Go!

Show Time

DANCE WITH ME NOW!

VTR+TALK

3.Merry × Merry Xmas★

4.Mr.Snowman

5.シンデレラフィット(Winter ver)

MC

6.White Angel

7.あいしてると言ってよかった

VTR+TALK

8.ライブで盛り上がる曲ベスト

Follow Me

E.G. summer RIDER

Anniversary!!

ごめんなさいのKissing You

9.Making Life!

10.Run with You

VTR

EN1.STRAWBERRY サディスティック

AFTER TALK