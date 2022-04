ヘルシーなメニューが楽しめる「くまのプーさん」カフェが可愛すぎた

ディズニーの大人気キャラクター「くまのプーさん」。

そんな「くまのプーさん」の短編アニメ映画をモチーフにしたスペシャルなカフェが4月20日から東京と大阪で、4月28日から名古屋で期間限定オープンしました。

一体どのようなカフェなのか、店内やフード、オリジナルグッズを紹介します。

アカデミー賞を受賞した作品をモチーフにしたスペシャルなカフェ

今回の「くまのプーさん」カフェは、1968年にアカデミー賞(R)最優秀短編アニメ映画賞を受賞した、『プーさんと大あらし』がモチーフとなっています。 森に大嵐がやってきてみんなで助け合うストーリーから、店内には雨に見立てたすだれや傘が天井に飾られていました。 店内のいたるところにキャラクターが描かれて、スクリーンでは「くまのプーさん」の映像が流れています。

天井にも

窓にもキャラクターがいっぱい

こんなにも可愛らしい空間で食べられるメニューはどんなものなのか、メニューをご紹介します。

「OH MY CAFE」プロデュースのヘルシーメニューがずらり

ここでは作品のワンシーンをイメージし、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した「OH MY CAFE」プロデュースの塩分が控えめで低糖質のヘルシーなメニューを楽しめます。

・フードメニュー

<プーさん>ハニーポットのデリプレート

ハニーポットのデリプレート(1,639円)

プーさんが大事なはちみつを、木の上で守るシーンをイメージしたデリプレート。 プーさんをプリントした食パンと、ハニーポットには、豆腐ミートボールのトマト煮、枝豆とコーンのサラダ、フルーツグラノーラ&ヨーグルトが入っていました。

フレンチドレッシングで味付けをしたサラダが添えられていて色鮮やかな一皿に。

<ピグレット>ぐるぐる渦のベーグルサンド

ぐるぐる渦のベーグルサンド(1,859円)

水浸しの森で流されてしまったピグレットをイメージした、ミックスビーンズとアボカドのフィリングをたっぷりと挟んだベーグルサンドと、サイドにはフルーツグラノーラが入ったヨーグルト、フレンチドレッシングがかかったサラダが乗っていました。 ベーグルサンドの上にいる、ピグレットの怯える表情にも注目です。

<オウル>侵入者オウルだって?チキンサンドウィッチ

侵入者オウルだって?チキンサンドウィッチ(1,639円)

イーヨーがオウルに見つけてあげた家がピグレットの家だったシーンで印象的な看板を表現したサンドイッチ。 ライ麦食パンに、蒸し鶏とグリル野菜のトマトソース和えがサンドされています。 フルーツグラノーラが入ったヨーグルト、フレンチドレッシングがかかったサラダ、リンゴが添えられ、野菜をたっぷりと食べられるメニューです。

<カンガ、ルー、ラビット、ティガー>クリストファー・ロビンの家へ!ミルクコンソメスープ

クリストファー・ロビンの家へ!ミルクコンソメスープ(1,419円)

カンガとルー、ティガー、ラビットが、傘のボートでクリストファー・ロビンの家へ向かった様子を、再現した水色のスープは、ミルクコンソメスープです。 スープにはズッキーニ、玉ねぎ、ミックスビーンズが入っており、フライドゴボウとチャービルで流される木々が表現されています。サイドディッシュにオススメのボリューム感です。

<ピグレット>お手紙ガレットラップロール

お手紙ガレットラップロール(1,419円)

ピグレットが助けを求めるために書いた手紙に巻かれた、ミートソース味のガレットラップロール。 そば粉を使ったガレットのクレープに、大豆ミートソース、ミックスビーンズ、グリーンリーフ、玉ねぎ、紫キャベツなどの野菜がたっぷり入っています。 その上にピグレットのマッシュポテトが乗り、つぶらな瞳と目が合うので、こんな表情をされたらなかなか食べられないですね。

<ゴーファー>ココア風味のフルーツヨーグルト

ココア風味のフルーツヨーグルト(1,199円)

ゴーファーがひょっこりと豆乳入り焼きドーナツから顔を出した一皿。 ココア風味のヨーグルトスムージーに、フルーツグラノーラ、マンゴーとオレンジが入っていました。 小腹がすいたときやティータイムなどにオススメです。

・ドリンクメニュー

<プーさん>マンゴーヨーグルトスムージー/<ピグレット>ストロベリーヨーグルトスムージー

マンゴーヨーグルトスムージー/ストロベリーヨーグルトスムージー(各1,089円、白雲石コースター付き+1,320円)

マンゴー風味のヨーグルトスムージーとイチゴ風味のヨーグルトスムージーに、それぞれゼリーが入ったドリンクは、爽やかな味わいを楽しめそうです。 <プーさん>マンゴーヨーグルトスムージーにはミント、<ピグレット>ストロベリーヨーグルトスムージーにはミックスベリーとミントがトッピングされています。

<プーさん>はちみつミルクゼリー/<ティガー>100%オレンジジュース/<イーヨー>ベリーソーダ

はちみつミルクゼリー/100%オレンジジュース/ベリーソーダ(各979円、白雲石コースター付き+1,320円)

はちみつゼリーと低脂肪ミルクが二層になった<プーさん>はちみつミルクゼリーは、よくまぜてから飲むのがベスト。 <ティガー>100%オレンジジュースは、オレンジの果肉がゴロっと入っているので、食感も楽しめます。 ミックスベリーが入った<イーヨー>ベリーソーダは、爽やかで写真映えしそうなドリンクです。

【ホット】はちみつミルクラテ/【ホット】紅茶

【ホット】はちみつミルクラテ(869円、マグカップ付き+2,035円)/【ホット】紅茶(649円、マグカップ付き+2,035円)

温かいドリンクは、はちみつきなこが入った低脂肪のホットミルクとアッサムティーが登場しました。

冷たいドリンクは、全4種類の白雲石コースター、温かいドリンクはマグカップ付きを選ぶこともできるので、お土産にもできます。

左:白雲石コースター(全4種)、右:マグカップ ※数量限定

オリジナルグッズは8種類!

店舗と「OH MY CAFE」のオンラインストアでは、作品をモチーフとしたオリジナルグッズも購入できます。

アクリルキーホルダー、アクリルマグネット、マスクケースはそれぞれランダム6種類展開と、どのキャラクターが出るのかお楽しみ。

アクリルキーホルダー(ランダム6種 825円)

アクリルマグネット(ランダム6種 715円)

マスクケース(ランダム6種 550円)

くすみブルーを基調とした総柄のエプロンやラウンドクッションなどおうちで使えるアイテムも並んでいました。

ラウンドクッション(3,850円)※発売日未定、エプロン(4,620円)

可愛らしいキャラクターのユニークなメニューが楽しめる「くまのプーさん」カフェ。 映像から聞こえるプーさんの声を聞きながら、ほっこりとした気分でヘルシーメニューを堪能できます。

作品を観た人はもちろん、観ていなくても『プーさんと大あらし』の世界観を楽しめるカフェに、是非足を運んでみては?

■開催概要

・東京(新宿)

店舗名:「STORY STORY(ストーリーストーリー)」

住所:東京都新宿区西新宿1-1-3 小田急百貨店新宿店 本館10F

開催期間:2022年4月20日(水)〜6月19日(日) ・大阪

店舗名:「OH MY CAFE OSAKA」

住所:大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-12階

開催期間:2022年4月20日(水)〜5月29日(日) ・名古屋

店舗名:「kawaraCAFE&KITCHEN」名古屋パルコ店

住所:愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ 南館5F

開催期間:2022年4月28日(木)〜6月5日(日)

※開催期間は変更になる可能性がございます。

© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.