女優でグラビアアイドルの岸明日香が3月14日、最新写真集『Culmination』(SDP 3,300円)を発売した。同作は、デビュー10周年そして30歳を迎えた岸のアニバーサリー写真集。タイトルの『Culmination』は“集大成”、“最高点”、“頂点”を意味する。
マイナビニュースでは今回、アニバーサリー写真集発売という節目のタイミングで岸にインタビューを行った。
（記事＆写真）
📸岸明日香、グラドル“冬の時代”乗り越え…10周年の軌跡「運も良かった」
https://news.mynavi.jp/article/20220319-kishiasuka/
（オススメ動画）
🎬岸明日香、"史上最大露出"写真集で美バスト&美尻披露！アニバーサリー写真集『Culmination』発売
https://youtu.be/8cAiZrJV33Q
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi