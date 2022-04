6月25日と26日に神奈川・東扇島東公園特設会場で開催されるSiM主催のフェス「DEAD POP FESTiVAL 2022」の第1弾出演アーティストが発表された。

今回出演がアナウンスされたのはcoldrain、Saucy Dog、Suspended 4th、THE ORAL CIGARETTES、SHIMA、SHANK、10-FEET、tricot、NOISEMAKER、ヒグチアイ、FIVE NEW OLD、04 Limited Sazabys、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSIONの計14組。オフィシャルサイトでは4月17日23:59まで、チケットの第1次先行予約を受け付けている。

DEAD POP FESTiVAL 2022

2022年6月25日(土)神奈川県 東扇島東公園特設会場

2022年6月26日(日)神奈川県 東扇島東公園特設会場

<出演者>

SiM / coldrain / Saucy Dog / Suspended 4th / THE ORAL CIGARETTES / SHIMA / SHANK / 10-FEET / tricot / NOISEMAKER / ヒグチアイ / FIVE NEW OLD / 04 Limited Sazabys / HEY-SMITH / MAN WITH A MISSION / and more