本日4月7日に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年春アニメ作品まとめを公開中。
「社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。」
- AT-X：2022年4月7日（木）より毎週木曜日21:00～
- TOKYO MX：2022年4月7日（木）より毎週木曜日22:00～
- BS日テレ：2022年4月9日（土）より毎週土曜日24:30～
- BSフジ：2022年4月12日（火）より毎週火曜日24:30～
「ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒のお仕事～」
- TOKYO MX：2022年4月7日（木）より毎週木曜日22:30～
- BSフジ：2022年4月7日（木）より毎週木曜日24:30～
- MBS：2022年4月8日（金）より毎週金曜日26:55～
- AT‐Ｘ：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:30～
「骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中」
- AT-X：2022年4月7日（木）より毎週木曜日23:30～
- TOKYO MX：2022年4月7日（木）より毎週木曜日24:30～
- サンテレビ：2022年4月7日（木）より毎週木曜日24:30～
- BS11：2022年4月7日（木）より毎週木曜日25:00～
「まちカドまぞく 2丁目」
- TBS：2022年4月7日（木）より毎週木曜日25:28～
- RKK：2022年4月8日（金）より毎週金曜日26:25～
- BS11：2022年4月8日（金）より毎週金曜日23:30～
- AT-X：2022年4月12日（火）より毎週火曜日21:30～
「魔法使い黎明期」
- TBS：2022年4月7日（木）より毎週木曜日25:58～
- BS11：2022年4月10日（日）より毎週日曜日24:00～