TVアニメ「社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。」ビジュアル (c)有田イマリ/SQUARE ENIX・製作委員会

本日4月7日に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年春アニメ作品まとめを公開中。

「社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。」

  • AT-X：2022年4月7日（木）より毎週木曜日21:00～
  • TOKYO MX：2022年4月7日（木）より毎週木曜日22:00～
  • BS日テレ：2022年4月9日（土）より毎週土曜日24:30～
  • BSフジ：2022年4月12日（火）より毎週火曜日24:30～

「ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒のお仕事～」

  • TOKYO MX：2022年4月7日（木）より毎週木曜日22:30～
  • BSフジ：2022年4月7日（木）より毎週木曜日24:30～
  • MBS：2022年4月8日（金）より毎週金曜日26:55～
  • AT‐Ｘ：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:30～

「骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中」

  • AT-X：2022年4月7日（木）より毎週木曜日23:30～
  • TOKYO MX：2022年4月7日（木）より毎週木曜日24:30～
  • サンテレビ：2022年4月7日（木）より毎週木曜日24:30～
  • BS11：2022年4月7日（木）より毎週木曜日25:00～

「まちカドまぞく 2丁目」

  • TBS：2022年4月7日（木）より毎週木曜日25:28～
  • RKK：2022年4月8日（金）より毎週金曜日26:25～
  • BS11：2022年4月8日（金）より毎週金曜日23:30～
  • AT-X：2022年4月12日（火）より毎週火曜日21:30～

「魔法使い黎明期」

  • TBS：2022年4月7日（木）より毎週木曜日25:58～
  • BS11：2022年4月10日（日）より毎週日曜日24:00～