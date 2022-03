東宝作品群から選りすぐりのキャラクターを立体化させるシリーズ「東宝マニアックス」より、芹沢博士が商品化。「東宝マニアックス 芹沢博士」(6,985円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

1954年公開の東宝特撮映画『ゴジラ』より芹沢博士が、手の平サイズのソフビになって登場。オキシジェン・デストロイヤーを抱え、ゴジラが潜む海底へ向かう覚悟を決めた姿を造形している。

TM & (C) TOHO CO., LTD.