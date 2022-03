AAAのライブDVD / Blu-ray「AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot-」が6月22日にリリースされる。

本作には2021年冬に開催されたAAAデビュー15周年を記念したグループ史上最大規模となる6大ドームツアー「AAA DOME TOUR 15th ANNI VERSARY -thanx AAA lot-」から12月12日開催の東京ドーム公演の模様を収録。特典映像として、MC集やメンバー5人がAAAへの思いを語ったインタビューを軸にしたドキュメント映像も収められる。

なお5月11日にはライブアルバム「AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot- LIVE ALBUM」もリリースされる。アルバムはライブDVD / Blu-ray同様、2021年12月12日開催の東京ドーム公演の模様を収録したもので、初回限定盤にはライブの転換映像の世界観で撮影されたフォトブックが付属する。

AAA「AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot-」収録内容

DISC 1

01. One Night Animal

02. MAGIC

03. BAD LOVE

04. Heart and Soul

05. No cry No more

06. Break Down

07. ハレルヤ

08. Friday Party

09. BLOOD on FIRE

10. LIFE

11. 逢いたい理由

12. HORIZON

13. NEW

14. Flavor of kiss

15. 唇からロマンチカ

16. 風に薫る夏の記憶

17. ぼくの憂鬱と不機嫌な彼女

18. Miss you

19. 旅ダチノウタ

20. 恋音と雨空

21. Eighth Wonder

22. Next Stage

23. CALL

24. GAME OVER?

25. DEJAVU

26. さよならの前に

DISC 2

ENCORE

27. No Way Back

28. Wake up!

29. “Q”

30. Perfect

31. ミカンセイ

32. 777 ~We can sing a song!~

33. PARTY IT UP

34. ハリケーン・リリ、ボストン・マリ

35. Winter lander!!

36. WAY OF GLORY

DISC 3

・AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot- Document

DISC 4

・MC集

