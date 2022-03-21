AAAのライブDVD / Blu-ray「AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot-」が6月22日にリリースされる。
本作には2021年冬に開催されたAAAデビュー15周年を記念したグループ史上最大規模となる6大ドームツアー「AAA DOME TOUR 15th ANNI VERSARY -thanx AAA lot-」から12月12日開催の東京ドーム公演の模様を収録。特典映像として、MC集やメンバー5人がAAAへの思いを語ったインタビューを軸にしたドキュメント映像も収められる。
なお5月11日にはライブアルバム「AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot- LIVE ALBUM」もリリースされる。アルバムはライブDVD / Blu-ray同様、2021年12月12日開催の東京ドーム公演の模様を収録したもので、初回限定盤にはライブの転換映像の世界観で撮影されたフォトブックが付属する。
AAA「AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot-」収録内容
DISC 1
01. One Night Animal
02. MAGIC
03. BAD LOVE
04. Heart and Soul
05. No cry No more
06. Break Down
07. ハレルヤ
08. Friday Party
09. BLOOD on FIRE
10. LIFE
11. 逢いたい理由
12. HORIZON
13. NEW
14. Flavor of kiss
15. 唇からロマンチカ
16. 風に薫る夏の記憶
17. ぼくの憂鬱と不機嫌な彼女
18. Miss you
19. 旅ダチノウタ
20. 恋音と雨空
21. Eighth Wonder
22. Next Stage
23. CALL
24. GAME OVER?
25. DEJAVU
26. さよならの前に
DISC 2
ENCORE
27. No Way Back
28. Wake up!
29. “Q”
30. Perfect
31. ミカンセイ
32. 777 ～We can sing a song!～
33. PARTY IT UP
34. ハリケーン・リリ、ボストン・マリ
35. Winter lander!!
36. WAY OF GLORY
DISC 3
・AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot- Document
DISC 4
・MC集
AAA「AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot- LIVE ALBUM」収録曲
DISC 1
01. One Night Animal
02. MAGIC
03. BAD LOVE
04. Heart and Soul
05. No cry No more
06. Break Down
07. ハレルヤ
08. Friday Party
09. BLOOD on FIRE
10. LIFE
11. 逢いたい理由
12. HORIZON
13. NEW
14. Flavor of kiss
15. 唇からロマンチカ
DISC 2
01. 風に薫る夏の記憶
02. ぼくの憂鬱と不機嫌な彼女
03. Miss you
04. 旅ダチノウタ
05. 恋音と雨空
06. Eighth Wonder
07. Next Stage
08. CALL
09. GAME OVER?
10. DEJAVU
11. さよならの前に
DISC 3
ENCORE
01. No Way Back
02. Wake up!
03. “Q”
04. Perfect
05. ミカンセイ
06. 777 ～We can sing a song!～
07. PARTY IT UP
08. ハリケーン・リリ、ボストン・マリ
09. Winter lander!!
10. WAY OF GLORY