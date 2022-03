香取慎吾が4月13日に2ndアルバム「東京SNG」をリリースする。

前作「20200101」以来約2年3カ月ぶりにリリースされるアルバムとなる「東京SNG」には、"タキシードが似合うジャズ"をコンセプトに計11曲が収録される。本作にはフィーチャリングアーティストとして新しい学校のリーダーズ、H ZETTRIO、ヒグチアイ、Gentle Forest Jazz Band、田島貴男(Original Love)、WONKといったアーティストが参加。香取がいつか歌いたいと思っていたという美空ひばりの名曲「東京タワー」では小西康陽が編曲を担当し、香取が新しい学校のリーダーズとともに優しい歌声を披露している。

このほか、アルバムには向井秀徳(ZAZEN BOYS)が作詞を手がけた「東京SNG」、宝塚歌劇団の専属作家である太田健が作曲を、劇団ひとりが作詞を手がけた「道しるべ」など豪華な作家陣が参加した楽曲を収録。今作について香取は「東京からみなさんの心を響かせようと、スウィングしてみました。是非、一緒にステップを踏んでください。笑顔で! 一緒に!!」とコメントしている。

また香取はアルバム発売後の4月16日から5月6日にかけて、東京・明治座にて今作の収録曲を中心に披露するライブを開催する。ライブは計22公演が行われる予定。チケット情報などの詳細は香取のオフィシャルサイトにて確認を。

香取慎吾 コメント

ニューアルバム「東京SNG」トウキョウ エスエヌジー! 完成です。 色んな事に挑戦して遊んでみたい僕は、今回、ジャズに包まれてみました。多くの事が制限されて生きる今、香取慎吾は、東京にいます。東京からみなさんの心を響かせようと、スウィングしてみました。是非、一緒にステップを踏んでください。笑顔で! 一緒に!!

香取慎吾「東京SNG」収録曲

CD

01. 東京SNG

[Written by Hiroaki Yamashita, Shutoku Mukai, Shingo / Arranged by Hiroaki Yamashita]

02. こんがらがって(feat. H ZETTRIO)

[Written by H ZETT M, Kana Yaginuma, Shingo / Arranged by H ZETTRIO]

03. Catharsis(feat. WONK)

[Written by WONK, Yanosuke, Shingo / Arranged by WONK]

04. 今夜最高ね

[Written by Sohsaku Ohtake, Shingo / Arranged by Yoichi Murata]

05. ひとりきりのふたり(feat. ヒグチアイ)

[Written by Ai Higuchi, Shingo / Arranged by Motoki Matsuoka]

06. シンゴペーション(feat. Gentle Forest Jazz Band)

[Written by Motoi Murakami, Gentle Kubota, Shingo / Arranged by Motoi Murakami]

07. Mack the Knife

[Composed by Kurt Weill / Lyrics by Bertolt Brecht / Arranged by Yoichi Murata]

08. Slow Jam

[Written by Mori Zentaro, ZIN, Shingo / Arranged by Mori Zentaro]

09. Happy BBB(feat. 田島貴男)

[Written by Takao Tajima, Naruhiro Gompa, Shingo / Arranged by Takao Tajima / Horn Arranged by Yoichi Murata]

10. 東京タワー(feat. 新しい学校のリーダーズ)

[Composed by Toru Funamura / Lyrics by Toshio Nomura / Arranged by Yasuharu Konishi]

11. 道しるべ

[Written by Takeshi Ota, Gekidanhitori, Shingo / Arranged by Takeshi Ota(Takarazuka Revue Company)]

DVD(初回限定・観るBANG!のみ)

・「東京SNG」MV

・「東京タワー」MV

香取慎吾「香取慎吾 二〇二二年 四月特別公演 東京SNG」

2022年4月16日(土)~5月6日(金)東京都 明治座

※期間中、計22公演を開催予定。