和久井健原作による「舞台『東京リベンジャーズ』－血のハロウィン編－」のキービジュアル、全キャラクタービジュアルが公開された。

3月18日から21日まで大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール、3月25日から4月3日まで東京・サンシャイン劇場で上演される同舞台。キービジュアルは、東京卍會結成時に渋谷スクランブル交差点で撮影した記念写真を過去の姿で再現したもの。東卍を裏切った羽宮一虎と、「血のハロウィン編」のキーキャラクターである場地圭介が東卍メンバーと切り取られる形で表現された。チケットの一般発売は、本日3月5日12時に各プレイガイドでスタートした。

舞台「東京リベンジャーズ 」－血のハロウィン編－

日程：2022年3月18日（金）～3月21日（月・祝）

会場：大阪府 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール



日程：2022年3月25日（金）～4月3日（日）

会場：東京都 サンシャイン劇場

スタッフ

原作：和久井健『東京卍リベンジャーズ』（講談社「週刊少年マガジン」連載）

脚本・演出：伊勢直弘

キャスト

花垣武道：木津つばさ

橘日向：花瀬琴音

橘直人：野口準

佐野万次郎：松田凌

龍宮寺堅：陳内将

千堂敦役：中尾暢樹

林田春樹：中島大地

三ツ谷隆：相澤莉多

長内信高：新田健太

半間修二：菊池修司



松野千冬：植田圭輔

場地圭介：上田堪大

羽宮一虎：赤澤燈

稀咲鉄太：結城伽寿也

(c)和久井健・講談社／舞台「東京リベンジャーズ」製作委員会